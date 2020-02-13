تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة النسكافية

المقادير

2 x عدد بيضة (طازجة)

2 x كوب كريمة لبّاني

1 ¾ x كوب دقيق

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x كوب نسكافيه (كوب ماء مذوب به ثلاث معالق نسكافية)

1 x معلقة صغيرة خل

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x علبة كريز (كمبوت)

¾ x كوب كاكاو (خام)

½ x معلقة صغيرة ملح

½ x كوب زيت عباد شمس

الطريقة:

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية و نحضر صينيتين وندهنهم بالزبدة

نخلط اللبن مع الخل ونسيبهم شوية علي جنب.

في طبق عميق نضع الدقيق و السكر و الكاكاو والبايكنج باودر و البايكنج صودا و الملح و نقلبهم مع بعض.

في طبق كبير تاني نقوم بخلط البيض و النسكافيه و زيت عبّاد الشمس و الفانيليا ثم نضيف إليهم اللبن ثم نضيف خليط الدقيق تدريجيا و نخلطهم جيداً.

نضع الخليط في الصواني و ندخلهم الفرن لمدة ٣٠ دقيقة ثم نتركهم يبردوا لمدة ١٠ دقائق.

لعمل حشوة الكريز نخلط كومبوت الكريز مع الكريمة و توضع بين طبقتي الكيك وعلي السطح العلوي وتزين في المنتصف بالكريز وبالهنا والشفا.

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