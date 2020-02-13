9 فوائد مذهلة للشمر أبرزها علاج الضغط ومشاكل الهضم

يتمتع الشمر بكم كبير من الفوائد الصحية المذهلة التى تجعله من أهم الأعشاب التى يجب تتواجد بداخل مطبخنا بشكل دائم ، وللأسف الشديد لا يعرف قيمة بذور الشمر إلا عدد قليل جدا من الناس.

ويمكن تناول الشمر في صورة مشروب دافئ أو استخدامه كأحد التوابل في بعض الأطعمة، وعرض موقع " foodndtv" أبرز الفوائد الصحية لبذور الشمر ، وهى:

يساعد على تنظيم ضغط الدم

- تقليل احتباس الماء

- شاي الشمر يعالج الإمساك ، عسر الهضم ، القولون العصبي والانتفاخ

- تقلل من أعراض الربو

- يساعد على تنقية الدم

- يحسن البصر

- التدليك به لتهدئة الأعصاب وتعزيز قوة العقل

- علاج حب الشباب

- تبقي السرطان بعيدًا

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