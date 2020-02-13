9 فوائد مذهلة للشمر أبرزها علاج الضغط ومشاكل الهضم

القاهرة - لايف ستايل
يتمتع الشمر بكم كبير من الفوائد الصحية المذهلة التى تجعله من أهم الأعشاب التى يجب تتواجد بداخل مطبخنا بشكل دائم ، وللأسف الشديد لا يعرف قيمة بذور الشمر إلا عدد قليل جدا من الناس.
ويمكن تناول الشمر في صورة مشروب دافئ أو استخدامه كأحد التوابل في بعض الأطعمة، وعرض موقع " foodndtv" أبرز الفوائد الصحية لبذور الشمر ، وهى:
يساعد على تنظيم ضغط الدم
- تقليل احتباس الماء
- شاي الشمر يعالج الإمساك ، عسر الهضم ، القولون العصبي والانتفاخ
- تقلل من أعراض الربو
- يساعد على تنقية الدم
- يحسن البصر
- التدليك به لتهدئة الأعصاب وتعزيز قوة العقل
- علاج حب الشباب
- تبقي السرطان بعيدًا
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