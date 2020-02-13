شعبان يكشف عن فوائد مشروب أهل الجنة

القاهرة - لايف ستايل
يعد الزنجبيل هو أحد المشروبات المهمة التي نجهل فوائدها ونشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا فوائد منشور عن أهمية تناول الجنزبيل.
وقال شعبان في منشوره الزنجبيل" نكهة مشروب أهل الجنة" مضاد الالتهابات المفصلية، يرفع المناعة، مضاد الكولسترول الضار، مضاد للأكسدة
يمنع الجفاف، كما ان الزنجبيل يبعث علي الدفء في الشتاء ويعد احدي المشروبات المضادة الاكتئاب.
كما نشر موقع "hhdresearch"الكثير من فوائد الزنجبيل لجسم الإنسان، فيجب ان تستمر عليه يوميًا سواء كمشروب او وضعه كشرائح في الطعام.
حيث اثبتت الدرسات على مقدرة الزنجبيل أنه يقلل من خطر الاصابة بالسرطان، فإنه يقتل الخلايا التي تسببه داخل جسم الانسان، كما أنه يحمي القولون والامعاء من السرطان الذي يصيبهم بالتحديد.
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