شكرا لقرائتكم خبر عن الغدة الدرقية مرض خطير التعرف على اعراضه ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة في الرقبة، وتساعد في إنتاج بعض الهرمونات الضرورية للجسم والمسئولة عن عملية التمثيل الغذائي ونشاط المخ، وتكون أعراض مشاكل الغدة الدرقية غامضة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز أعرضها، وذلك وفقا لموقع "the healthy".

يتعرض الأشخاص المصابون باضطرابات في الغدر الدرقية إلى حدوث تغيرات في النوم وزيادة فرص التعرض للأرق، فقوم فرط نشاط الغدة الدرقية إلي ضخ بعض الهرمونات بكثرة كثلاثي يودوثيرونين ، والمعروف باسم T3 ، والثيروكسين ، والمعروف باسم T4، وهذا يتسبب في تحفيز الجهاز العصبي المركزي ويؤدي إلى الأرق.

اعراض الغدة الدرقية

وأضاف التقرير أنه في حالة إذا كنت لا تزال تشعر بالتعب بعد نوم ليلة كاملة أو تحتاج إلى النوم أكثر من المعتاد، فقد يكون لديك قصور في نشاط الغدة الدرقية، وهذا يعني أن الغدة الدرقية لا تنتج لجسمك ما يكفي من الهرمونات.

وأشار التقرير أنك إذا بدأت تشعر باستمرار بالقلق أو عدم الاستقرار النفسي والتقلبات المزاجية، فقد يكون نشاط الغدة الدرقية مفرط هو السبب، فتعد هرمونات الغدة الدرقية المفرزة بكثرة تجعل المرضى يشعرون بالقلق والتوتر وتقلبات المزاج، وذلك نتيجة للمزيد من التحفيز العقلي الذي يحدث نتيجة لزيادة الهرمونات.

وأضاف التقرير، أن الإصابة باضطرابات في الغدة الدرقية تتسبب في حدوث التغييرات في الأمعاء، فيزداد الإصابة بالإمساك، وهذا يكون أحد أعراض نشاط الغدة الدرقية، فتلعب هرمونات الغدة الدرقية دورًا في الحفاظ على الجهاز الهضمي في حالة انتظامها ولكن في حالة حدوث خلل يزداد فرص التعرض لبعض العراقيل.

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وأكد التقرير، أنه من أعراض الإصابة باضطرابات في الغدة الدرقية الإصابة بضعف في الشعر وزيادة تساقطه، فالأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية يتعرضون لضعف دورة نمو الشعر.

وأوضح التقرير، ان الإصابة بالتعرق الزائد عندما لا تمارس أي نشاط يعد علامة على إصابتك بفرط نشاط الغدة الدرقية، أما في حالة كسل الغدة الدرقية فيزداد شعورك بالدفيء المفرط.

كما أضاف التقرير، أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الغدة الدرقية يتعرضون لزيادة الوزن غير عادية والغير مبررة، وهذا يعد علامة علي نقص افرزاها للهرمونات المسئولة عن هذا الأمر، أما في حالة فقدان الوزن الغير مبرر بالرغم من الإسراف في تناول الأطعمة فهذا دليل علي الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية، ولذا يجب الذهاب للطبيب لتنظيم نسبة هرمونات الغدة الدرقية.

وأكدت بعض الدراسات الطبية، أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الغدة الدرقية يعانون من لفقدان الذاكرة، أو عدم التركيز، وذلك نتيجة للاضطرابات التي تطرق علي حياتهم بسبب خلل الهرمونات في الجسم .

ومن أبرز اعراض الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية، هي الشعور بالطاقة الشديدة، والقدرة علي القيام بالعديد من الأشياء في نفس الوقت دون الشعور بالتعب أو الإرهاق، وهذا علامة علي الإصابة بفطر نشاط الغدة الدرقية، وذلك نتيجة لزيادة افراز الهرمونات في الجسم.

وأشارت بعض الدراسات الطبية، ان حدوث خلل في هرمونات الغدة الدرقية، يزيد من فرص إصابة النساء باضطرابات في الدورة الشهرية، كاختلاف مواعيدها، أو التعرض لكثافتها أو قلتها، كما أنها تزيد من فرص الإصابة بالعقم والإجهاض، ولذا يجب توخي الحذر والذهاب للطبيب لتنظيم نسبتها.