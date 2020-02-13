تطوير 4 لقاحات محتملة لفيروس كورونا

قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثن، الأربعاء، إن هناك 4 لقاحات محتملة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) يجري تطويرها، مشيرة إلى أن اختبار تلك اللقاحات قد يبدأ خلال شهور.



وأوضحت سواميناثن خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "يمكن بدء التجارب البشرية للقاح واحد أو اثنين من اللقاحات الواعدة خلال 3 أو 4 أشهر".

ومع ذلك، حذرت سواميناثن من أن تطوير لقاح وإنتاجه للاستخدام الواسع، قد يستغرق عاماً أو عاماً ونصف العام.

Advertisements

وأشارت إلى اختبار العديد من الأدوية الموجودة حالياً، لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام أي منها لعلاج الفيروس.

في السياق ذاته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين بات مستقراً، لكنه نبه إلى متابعة التراجع المحتمل في انتشار الوباء "بحذر شديد".

وأضاف المدير العام للمنظمة: "من الممكن أن يسير الانتشار في أي اتجاه".

وأعلنت الصين، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 1113 شخصاً بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 97 حالة وفاة جديدة.