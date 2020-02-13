خبراء ألمان يحذرون من تفش أكبر لكورونا عالميا

حذر معهد "روبرت كوخ" الألماني، المتخصص في أبحاث الفيروسات، من إمكانية انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" على نطاق أوسع دولياً.



وذكر المعهد في تقرير نشره على الإنترنت، الأربعاء، أن "التطور العالمي يشير إلى إمكانية انتشار الفيروس عالمياً بمفهوم الوباء".

وأشار إلى أن الدول ذات الموارد المحدودة في نظامها الصحي ستتأثر بشدة بهذا الأمر، "كما قد يؤدي هذا الأمر في دول مثل ألمانيا إلى عبء كبير على الرعاية الطبية".

وبحسب خبراء المعهد، فليس من المرجح حالياً للناس في ألمانيا أن يلتقوا شخصاً مصاباً بالعدوى، لافتين في الوقت ذاته إلى أن هذا التقدير قد يتغير في أي وقت لأن "الموقف يتطور بشكل متسارع للغاية".

Advertisements

وراهناً، ينصح المعهد باستراتيجية للحد من انتشار الفيروس من خلال الكشف المبكر عن المصابين بقدر المستطاع.

ويوصي خبراء المعهد بوضع الأشخاص الذين تواصلوا مع مصابين في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً كإجراء احترازي.

وأضاف المعهد أنه حتى في حال عدم العثور على المرضى والمتصلين بهم في الوقت المناسب، فإن هذه الخطوات ستعمل على تقليص انتشار الفيروس بين السكان.

وطالب بتأخير موجة المرض في ألمانيا وإضعاف ديناميكيتها بغرض كسب الوقت من أجل أخذ الاستعدادات والتعرف أكثر على الفيروس، وحث على تجنب تزامن وجود فيروس كورونا مع موجة الإنفلونزا الموجودة حالياً في ألمانياً، معرباً عن تخوفه من إمكانية أن يؤدي هذا إلى "أقصى قدر من الإثقال" على كاهل قطاع الرعاية الصحية في البلاد.

في السياق ذاته، أعلنت الصين، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 1113 شخصاً بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 97 حالة وفاة جديدة.