تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الفراولة بالنعناع والليمون

المقادير 250 x جرام فراولة (مقطعة مكعبات)

6 x ورقة نعناع

2 x كوب ماء (بارد)

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

½ x كوب سكر الطريقة: في الخلاط الكهربائي نضع الفراولة واوراق النعناع والسكر والماء وعصير الليمون ونضرب جيدا.

نقوم بسكب العصير في اكواب التقديم ويزين بأوراق النعناع الطازج. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الفراولة باللبن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الليمون

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