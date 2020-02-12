تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في لندن

سجَّلت العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل، الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية "كوفيد - 19".

وكانت السلطات البريطانية، أعلنت، الإثنين، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة بالمملكة المتحدة إلى ثمانية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الحالات الجديدة كانت على اتصال بحالة إصابة مؤكدة سابقة في بريطانيا، وجرى نقل الحالات إلى مراكز صحية في العاصمة لندن.

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وذكرت الوزارة أن خبراء الصحة العامة يواصلون العمل الحثيث لتتبُع مَن تواصل مع جميع حالات الإصابة المؤكدة.

وأعلنت بريطانيا أن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديداً خطيراً ووشيكاً على الصحة العامة.

ولفتت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن القرار الصادر الإثنين جاء بعد أن هدد بالفرار شخص عائد من ووهان، بؤرة انتشار المرض في الصين، وموجود حالياً بالحجر الصحي، موضحة أن القرار يتيح للسلطات إبقاؤه قسراً في الحجر.

يأتي هذا بينما أعلنت الصين، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 1113 شخصاً بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 97 حالة وفاة جديدة.