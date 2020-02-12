مشروب و6 أطعمة ينصح بها قبل يوم الزفاف

يحتاج الرجال لـ تناول بعض الأطعمة الطبيعية التي تساعد على زيادة القدرة الجنسية، دون اللجوء إلى أخذ العقاقير الطبية.

اللوز

اللوز يحتوي على أرجينين مما يحسن الدورة الدموية ويريح الأوعية الدموية، يساعدك هذا الحمض الأميني الموجود في اللوز في الحفاظ على الانتصاب.

الفلفل الأحمر

يحتوي على مواد تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتزيد من معدل ضربات القلب، كما أنها تحفز الخلايا العصبية بالمخ لإفراز مواد كيميائية تساعد على زيادة الرغبة الجنسية.

الشوكولاته

تحتوي الشوكولاتة على فوائد عديدة ولا سيما الشوكولاته الداكنة، والتي تزيد من القدرة الجنسية للرجال، فينصح الاطباء وفقًا لموقع "timesofindia"، بتناول مكعب من الشوكولاتة الداكنة قبل العلاقة الزوجية.

البيض

يعد البيض من ابرز الاطعمة التي تحتوي على كالسيوم، وتزيد من الانتصاب، فينصح بتناوله قبل العلاقة الزوجية بساعة على الأقل.

شريحة لحمة

ستيك اللحم هو عنصر كبير لتعزيز الدافع الجنسي عند الرجال، كما أنه يحتوي على الزنك وفيتامين ب والحديد والبروتين، هذه المركبات ضرورية لكل من الرجال والنساء لأنها تساعد على تحسين الرغبة الجنسية.

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الفراولة

تحتوي الفراولة على الزنك وهو أمر ضروري لممارسة العلاقة الزوجية، إذا كان لدى النساء مستويات عالية من الزنك فإن أجسامهن تجد أنه من الأسهل الاستعداد لممارسة الجنس، كما يتحكم الزنك في مستوى التستوستيرون المسؤول عن إنتاج الحيوانات المنوية عند الرجال.

قهوة

مشروب القهوة من المنبهات التي تساعد الرجال على زيادة القدرة الجنسية.

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