تفتيح البشرة بوصفات طبيعية سهلة وفعالة

قدّمت العلامات التجارية ضمن مجموعات كريمات العناية بالبشرة خطاً خاصاً بتفتيح البشرة وتبييضها، وهي تتميّز بمكوّنات تساهم في التخلّص من البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة حتى يصبح أبيض مشرقاً.



إلا أن الوصفات المنزلية التي يمكنك تحضيرها بسهولة، أثبتت فعاليتها أيضاً في تفتيح لون البشرة وإضفاء وهج عليها.

وصفة الشوفان

المكوّنات:

ملعقتان من الشوفان

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

نصف كوب من الزبادي



طريقة التحضير:

ضعي في الخلاط الكهربائي جميع المكوّنات واتركيه يعمل حتى تحصلي على مزيج متجانس

وزّعي المزيج على بشرة نظيف تماماً

اتركي المزيج لمدة نصف ساعة

اغسلي الوجه بالماء الفاتر والصابون البلدي

كرّري الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع حسب الحاجة

وصفة الكركم

المكوّنات:

ملعقتان من الكركم

ملعقتان من الحمص المطحون

ملعقتان من زيت الزيتون

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طريقة التحضير:

في وعاء نظيف وجاف، ضعي المكوّنات واخلطيها جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة

مدّي العجينة على كامل الوجه بعد التأكد من نظافة البشرة

اتركي العجينة لمدة ربع ساعة قبل غسل الوجه جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي

كرّري العملية مرة في الأسبوع

وصفة الألوفيرا

المكوّنات:

نصف فنجان من جل الألوفيرا

ربع فنجان من ماء الورد

بضع قطرات من زيت اللوز الحلو



طريقة التحضير:

ضعي المكوّنات في خلاط كهربائي واتركيه يعمل حتى تحصلي على مزيج متجانس

وزّعي المزيج على كامل الوجه بعد التأكد من تنظيف البشرة بشكل جيد

اتركي المزيج على البشرة لمد نصف ساعة

اغسلي الوجه جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي

كرّري العملية مرة إلى مرتين في الأسبوع حسب الحاجة

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