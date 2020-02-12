رجيم البيض المسلوق لإنقاص الوزن من أول أسبوع

يعد البيض من أهم الأطعمة التي تعمل على إنقاص الوزن إضافة إلى فوائده الصحية؛ كونه غنياً بالبروتين الذي يعطي الشعور بالشبع وعدم الرغبة في تناول الطعام، لذلك ننصحك إذا كنت تعانين من الوزن الزائد وتبحثين عن حمية غذائية من دون ملل أو فقدان الكتلة العضلية للجسم. إليك سيدتي رجيم البيض المسلوق لإنقاص الوزن سريعاً. رجيم البيض المسلوق لإنقاص الوزن سريعاً اقرئي أيضا رجيم الأيام السبعة.. هل جربته من قبل؟

اليوم الأول:

وجبة الإفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً: بيضتان مسلوقتان + 2 لوز + 1 كوب لبن خالي من الدسم +1/2 ثمرة تفاح

وجبة الغداء 12:30 مساءً: 1 طبق من سلطة تونة + 1 كوب لبن.

وجبة العشاء 7:00 مساءً: 80 جرام دجاج مشوي + كوب خضار.

اليوم الثاني:

وجبة الإفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً: بيضتان مسلوقتان + طبق شوفان متوسط الحجم

وجبة الغداء 12:30 مساءً: 1 كينوا نباتي + 30 جرام سمك مشوي / فطر مشوي +1 كوب لبن رائب.

وجبة العشاء 7:00 مساءً: 1 حساء العدس + سلطة خضروات.

اليوم الثالث:

وجبة الإفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً: بيضتان مسلوقتان + 1 توست القمح الكامل + 1 كوب شاي أخضر.

وجبة الغداء 12:30 مساءً: 1 سلطة الفول + 1 كوب لبن خالي من الدسم.

وجبة العشاء 7:00 مساءً: 1 سلطة الخضروات بالكاري + 2 خبز متوسط الحجم + 1/2 كوب فطر على البخار. Advertisements اقرئي أيضاً: رجيم سحري لإنقاص الوزن والنتيجة من أول أسبوع اليوم الرابع:

وجبة الإفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً: بيضتان مسلوقتان + 2 ثمرة موز + 1 كوب عصير البرتقال.

وجبة الغداء 12:30 مساءً: 50 جرام دجاج مشوي + الفطر مع الأعشاب + خضار مانسب + كوب ماء جوز الهند.

وجبة العشاء 7:00 مساءً: 2 شريحة سمك السلمون + التوفو مع الخضار النيئة + بيضه + 1 كوب لبن.

اليوم الخامس:

الإفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً: بيضتان مسلوقتان + 1 كوب شاي أخضر + 1 خبز الموز.

وجبة الغداء 12:30 مساءً: 2 خبز قمح + خضار بالكاري + 1 كوب شوربة عدس + 1 كوب لبن رائب.

وجبة العشاء 7:00 مساءً: 1 طبق من المأكولات البحرية + 1 قطعة شيكولاتة داكنة.

اليوم السادس:

وجبة الإفطار 8:00 إلى 8:30 صباحاً: بيضتان مسلوقتان + 1 توست قمح كامل + 1/2 كوب فاصوليا + 1 كوب شاي أخضر.

وجبة الغداء 12:30 مساءً: 1طبق سلطة الدجاج المشوي مع سلطة الأناناس.

وجبة العشاء 7:00 مساءً: 2 شرائح البيتزا النباتية + 1 كوب ماء جوز الهند.

اليوم السابع:

وجبة الإفطار: أومليت البيض بالأفوكادو + 1/2 كوب زبادي خالي الدسم.

وجبة الغداء: 2 أونصة القرنبيط المشوي مع 1 شريحة سمك ماكريل مشوي.

وجبة العشاء: 1بيتزا القمح بالبيض. اقرئي أيضاً: رجيم سحري للتخلص من الدهون العنيدة شاهدي أيضا

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