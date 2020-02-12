الرئيس الصيني: نتائج إيجابية بشأن كورونا بعد التدابير الوقائية الصارمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إن تدابير الوقاية ومكافحة الفيروس التي اتخذها البلاد ضد كورونا الجديد (كوفيد-19) حققت نتائج إيجابية ملحوظة.



وأضاف خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الأربعاء، بشأن تطورات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والسيطرة عليه، أن وضع فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) شهد تغيرات إيجابية بسبب العمل الجاد، مشيرا إلى أن الوقاية من الوباء ومكافحته دخل مرحلة حاسمة تتطلب جهودا صارمة.

وتابع: "يجب التركيز على الأولويات المحددة وتعزيز جهود الوقاية والسيطرة في المناطق التي يكون وضع الوباء فيها خطيرا أو معرضة للخطر".

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وطالب بتعزيز الجهود بشكل صارم من جانب لجان الحزب الشيوعي والحكومات على كافة المستويات لكسب الحرب التي يخوضها الشعب ضد الوباء، داعيا إياهم إلى السعي لتحقيق أهداف ومهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحددة لهذا العام.

وسجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة أول حالة شفاء من الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) الأربعاء.

وأعلن الرئيس الصيني عن توقعاته بشفاء المزيد من المرضى خلال الأيام المقبلة.