كورونا يغير نظام المطاعم في هونج كونج

تسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في تغيير نظام بعض المطاعم بهونج كونج، إذ بدأ أصحابها في وضع حواجز بين الزوار لتقليل مخاوف الزبائن من أن تناول الطعام في الخارج قد يعرِّضهم للإصابة بالفيروس، الذي أصاب 50 شخصاً وأودى بحياة شخص في المدينة.



ووضع مطعم لوحات بلاستيكية شفافة بين الزوار على الطاولة نفسها في منطقة كولون، أحد المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في هونج كونج.

ولجأت مطاعم "هوت بوت" الشهيرة لوضع لوحات لفصل الطاولات عن بعضها بعضا، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنيج بوست".

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وكان 11 فرداً من بين 19 فرداً بأسرة واحدة، أصيبوا بالفيروس بعد تناول وجبة "هوت بوت" الصينية الشهيرة.

ومثّلت هذه الواقعة ضربة لقطاع المطاعم المتعثر بالفعل بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر والحرب التجارية بين أمريكا والصين.

يشار إلى أن اثنين من بين أفراد الأسرة المصابين يعملان في سلسلة مطاعم "ماكسيم" في هونج كونج، وجرى إغلاق المطعمين اللذين كانا يعمل بهما الشخصان، وطُلِب من جميع العاملين البقاء في منازلهم لمدة 14 يوماً.

وذكرت وزارة الصحة، الأربعاء، أنَّ رجلاً كان يعمل مع أحد أفراد الأسرة المصابين في مطعم محلي أصبح حالة الإصابة الـ50 بالفيروس.

في السياق ذاته، أعلنت الصين، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 1113 شخصاً بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 97 حالة وفاة جديدة.