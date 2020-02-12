لمكافحة كورونا.. ألمانيا تطالب بـ"مزيد من الأموال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب وزير الصحة الألماني ينز شبان الاتحاد الأوروبي بتقديم إسهامات مالية أكبر في مكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).



وقبل اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل، الخميس، أعرب شبان، الأربعاء، في برلين عن أمنيته في التوصل لاتفاق على مخصصات من ميزانية الاتحاد الأوروبي لإنفاقها على الأبحاث المتعلقة بمكافحة هذا الفيروس.

وقال شبان عقب جلسة للجنة شؤون الصحة في البرلمان الألماني (بوندستاج): "أريد أيضاً أن أصل إلى عدم تلبية مطلب منظمة الصحة العالمية بمساعدات مالية من قبل الدول القومية فقط، بل يتعين أيضاً على الاتحاد الأوروبي الشعور بالمسؤولية عبر المشاركة بمخصصات من الميزانية".

في السياق ذاته، أعلنت الصين، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 1113 شخصاً بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 97 حالة وفاة جديدة.