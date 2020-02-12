تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شيش الطاووق بالمشروم والمودزاريلا

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد فلفل أخضر حلو

4 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x معلقة كبيرة كريمة لبّاني (أو قشطة)

1 x كيلو اوراك دجاج مخلية (متبل بالبصل المفروم والفلفل الأسود)

1 x كوب جبنة موزريلا

1 x علبة مشروم الطريقة: نضع في طاسه (تفضل سيراميك) الزيت ثم نضعها علي النار ونضع الشيش طاووق المتبل بالبصل المفروم والفلفل الأسود وعند الإستواء يتم وضع الفلفل الملون الشرائح والمشروم حتي الإستواء وتجانس الخليط.

نضع القشده ثم نقلب مره سريعاً ثم نضع الجبن المودزاريلا علي الوجه دون تقليب نقوم بتغطيه الطاسه بغطاء كي يسيح الجبن ويعطي الشكل المطلوب الرائع وبالهنا والشفاء. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير بطاطس محمرة بجبن الموزريلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

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