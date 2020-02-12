تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالمشروم

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x كوب أرز بسمتى

1 x رشة جوزة الطيب

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة زعتر مجفف

1 x معلقة كبيرة زبدة

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبه)

¼ x كيلو مشروم (طازج مقطع) الطريقة: فى وعاء على النار نقلب البصل مع الزيت والزبد حتى يذبل تماما.

ثم نضيف المشروم ونقلب حتى يصفر لونة.

ثم نضيف الأرز ونقلب حتى يذبل قليلا.

يغطى الأرز بالماء الساخن ويتبل بالملح والفلفل وجوز الطيب ويترك حتى يغلى ثم نهدى النار ويغطى بإحكام و يترك حتى ينضج الأرز.

يزين باللوز المحمر أو بالصنوبر و يقدم ساخنا.. بالهنا و الشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز باللحمة والزبادى تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الدجاج بالمشروم

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