القاهرة - لايف استايل المقادير 450 x جرام لحمة (مقطعه مكعبات)

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x معلقة صغيرة زعتر (مفروم)

2 x معلقة كبيرة دقيق

2 x كوب حليب كامل الدسم

2 x كوب جبنة موزريلا

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x عدد بصلة مفرومة

½ x كيلو بطاطس (نقطعها شرائح) الطريقة: اسلقي اللحم في قدر علي النار وضعي عليها الملح والفلفل.

ذوبي الزبدة في قدر علي نار هادئة ثم ضيفي البصل .

قلبي البصل حتي يذبل ثم ضيفي الزعتر.

قلبي المكونات معاً جيداً ثم ضيفي الحليب .

بعد كده أغلي المزيج , ثم قومي بتقليبة جيداً ثم ارفعية عن النار.

و بعدين ضيفي الجبن و قلبي من جديد حتي يذوب.

ادهني صينية فرن بالقليل من الزيت ثم ضعي البطاطس فيها .

ضعي اللحم فوق البطاطس .

اسكبي مزيج الجبن علي وجة الصينية .

غطي الصينية بورق الفويل ثم ضيعها في الفرن لحوالي 40دقيقة .

أزيلي ورق الفويل وضعيها في الفرن لمدة 20دقيقة أضافية . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن اللحمة طريقة إعداد وتحضير بطاطس محمرة بجبن الموزريلا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاطس باللحمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.