القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x كوب مرق الدجاج

3 x عدد عيدان كرفس

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الرغبة)

1 x كوب أوراق ريحان

1 x كيلو طماطم (مقشرة ومقطعة)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة جنزبيل (مفروم)

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس الطريقة: فى إناء على النار نضع الزبد والزيت ونضيف البصل ونقلب حتى يصفر لونة.

ثم نضيف الجنزبيل والثوم والكرفس ونقلب حتى يذبلوا.

ثم نضيف الطماطم وتترك على نار متوسطة لمدة 10 دقائق مع التقليب من وقت لاخر.

نضيف المرق وأوراق الريحان ونهدى النار ونتركها مدة 20 دقيقة.

ترفع من على النار وتترك حتى تهدأ ثم فى الخلاط تصب مكونات الشوربة وتضرب حتى تصبح ناعمة تماما.

تصفى وتوضع ثانيا على النار وتتبل بالملح والفلفل ثم تقدم فورا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحارة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الدجاج بالمشروم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.