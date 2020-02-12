تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة اللحم والخضار

المقادير

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x رشة كمون

1 x عدد جزر (مقطعة صغير)

1 x عدد بطاطس (مقطعة صغير)

1 x عدد بصلة (مكعبات صغيرة)

1 x رشة كركم

1 x معلقة كبيرة صويا صوص

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع مكعبات)

1 x عدد فلفل أصفر حلو (مقطع مكعبات)

1 x معلقة صغيرة عسل نحل

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع مكعبات)

1 x رشة بابريكا

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 x رشة بودرة ثوم

1 x عدد رغيف عيش فينو (باجيت مقطع شرائح)

½ x كيلو لحم كندوز (مقطع مكعبات صغيرة)

الطريقة:

نشوح نصف كميه اللحم في واق ساخن جدا به ملعقه زيت حتي لا يبرد الواق فتفقد اللحمه سوائلها وتنشف.

في حله نشوح الجزر في ملعقه زيت ونضيف الفلفل المكعبات والبطاطس المبشوره وكل التوابل ثم نضيف ماء عليهم.

بعد ان تتشوح اللحمه جيدا نضيف عليها مكعبات البصل ونضيفها علي الشوربه بعد ان تاخذ اللون البني.

نكرر نفس الخطوه مع باقي كميه اللحم ونضيفها علي الشوربه ونغطي عليها ونتركها علي نار هادئه حوالي ساعه ونصف حتي تستوي تماما.

نرص الخبز الشرائح في صينيه ونضع عليه ملعقه زيت زيتون وبودره ثوم وملح وفلفل اسود وندخله الفرن يتحمص ويقدم بجانب الشوربه.

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