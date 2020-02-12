شكرا لقرائتكم خبر عن التعرض اليومي لملوثات الأوزون مرتبط بزيادة خطر الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط التعرض اليومي لأوزون الذى ينتج عن عوادم السيارات التى تخترق الغلاف الجوى على مستوى سطح الأرض في المدن في جميع أنحاء العالم بزيادة خطر الوفاة وفقاً لأكبر دراسة من نوعها تنشرها مجلة BMJ اليوم.

وتظهر النتائج - المستندة إلى بيانات من أكثر من 400 مدينة في 20 دولة حول العالم - أن أكثر من 6000 حالة وفاة كل عام، وكان من الممكن تجنبها في المدن المختارة إذا كانت الدول قد طبقت معايير أكثر صرامة لجودة الهواء، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويعتبر الأوزون من مستوى الأرض هو غاز شديد التفاعل يوجد عادة في البيئات الحضرية وضواحيها ، ويتشكل عندما تتفاعل الملوثات في ضوء الشمس.

وتتراوح عتبات جودة الهواء الحالية (بالميجرامات لكل متر مكعب من الهواء المحيط) من 100 ميكروجرام / م 3 (منظمة الصحة العالمية) ، و 120 ميكروجرام / م 3 (توجيه الاتحاد الأوروبي) ، و 140 ميكروجرام / م 3 (معيار الولايات المتحدة لجودة الهواء المحيط) ، و 160 ميكروجرام / m3 (الصينية المحيطة جودة الهواء القياسية.

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وتشير المراجعات الحديثة إلى أن 80٪ من سكان العالم في المناطق الحضرية معرضون لمستويات تلوث الهواء أعلى وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وقد وجدت معظم الدراسات السابقة وجود ارتباطات إيجابية بين مستوى الأوزون والوفيات على مستوى الأرض ، ولكن الاختلافات في تصميم الدراسة وجودتها تجعل من الصعب استخلاص استنتاجات متسقة في مختلف المناطق.

ولمحاولة معالجة ذلك ، يقوم فريق بحث دولي بتحليل الوفيات والتدابير البيئية (ملوثات الطقس والهواء) في 406 مدينة في 20 دولة ، مع فترات متداخلة بين عامي 1985 و 2015.

وباستخدام بيانات من شبكة البحوث التعاونية المتعددة للمدن ، فقد وجدوا أن متوسط ​​مستويات الأوزون يوميًا (أعلى من مستوى الخلفية الأقصى البالغ 70 ميكروجرام / م 3) ، والجسيمات ، ودرجة الحرارة ، والرطوبة النسبية في كل موقع لتقدير العدد اليومي لل الوفيات الزائدة التي ترجع إلى الأوزون.

وتم تحليل ما مجموعه 45165171 حالة وفاة في 406 مدينة، وفي المتوسط ​​، ارتبطت زيادة قدرها 10 ميكروجرام / م 3 في الأوزون خلال اليوم السابق واليوم بزيادة خطر الوفاة بنسبة 0.18 ٪ ، مما يشير إلى وجود صلة (سببية) مباشرة محتملة.

أي ما يعادل 6262 حالة وفاة إضافية كل عام (أو 0.2٪ من إجمالي الوفيات) في 406 مدينة كان من الممكن تجنبها لو نفذت الدول معايير أكثر صرامة لجودة الهواء بما يتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.