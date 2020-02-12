فيروس كورونا.. كواليس من داخل الحجر الصحي في الصين

الخوف من الموت كان الدافع الأساسي وراء هروب المصابين بفيروس كورونا الجديد، الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "كوفيد-19" من الحجر الصحي، لكن تجارب ناجين من الفيروس مع الحجر الصحي تؤكد أنه السبيل الوحيد للنجاة.

السلطات الصينية أعلنت، الإثنين، تعافي نحو 3300 مريض من المصابين بفيروس كورونا، خرجوا من المستشفى بعد شفائهم.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء بعض التجارب لناجين من المرض، مستعرضة ما يدور داخل الحجر الصحي بدءاً من اكتشاف الإصابة وحتى الشفاء الكامل.

1. يراقب الأطباء والممرضون المريض على مدار 24 ساعة لمتابعة تطور المرض لحظة بلحظة.

Advertisements

2. يعتمد الأطباء في العلاج داخل الحجر الصحي على الطب الصيني والغربي المتكامل، بهدف تقوية جهاز المناعة للقضاء على الفيروس داخل الجسم.

3. المستشفيات تستخدم عقاقير مضادة للفيروسات ومضادة للجراثيم بجانب الطب الصيني التقليدي والغربي، وكانت النتيجة مذهلة.

4. اعتمدت بعض المستشفيات على رفع الروح المعنوية للمرضى، معتبرة أن الحالة النفسية الجيدة واحدة من أقوى الأسلحة ضد فيروس كورونا، لذا كان الأطباء يحرصون على عدم التفوه بأي شيء سيئ أمام المرضى، كما وفرِّت بعض المستشفيات هواتف محمولة للمرضى للتواصل مع الأطباء عبر تطبيق "ويتشات" على مدار الساعة.

5. ليو شونج، أحد المرضى المتعافين، يقول إن العلاج يعتمد على اتباع نظام غذائي لتقوية جهاز المناعة، وكانت غالبية الوجبات المقدمة لهم مكونة من الخضراوات والفاكهة وبعض المشروبات العشبية.

6. يتماثل المرضى للشفاء من كورونا بعد 7 أيام من دخولهم المستشفى، إذ يظلون تحت الملاحظة طوال هذه الفترة، وبعد ذلك يتم فحصهم مرتين وإذا كانت نتيجة الفحوصات سلبية يغادرون الحجر الصحي.

7. تشنج مومو، إحدى المتعافيات من فيروس كورونا، دخلت الحجر يوم 22 يناير/كانون الثاني وهي تعاني من أعراض حادة بسبب الفيروس، وخرجت الأحد 9 فبراير/شباط، واعتمد علاجها على تقوية نظام المناعة ودعم نظامها الغذائي ومضادات للالتهابات، وبعد 8 أيام تحسنت رئتها تدريجيا وتم فحصها مرتين بعدها بأيام وكانت النتيجة سلبية، وهو ما يعني تخلص جسمها من الفيروس.