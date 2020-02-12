تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة اللحم الضانى بالخضار

المقادير

2 x عدد ورق لورا

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد جزر (مقطع مكعبات)

1 x عدد بطاطس (مقطعة مكعبات)

1 x عدد بصلة

1 x كيلو لحمة ضانى (مقطعة مكعبات صغيرة)

1 x معلقة كبيرة سمن (أو زيت)

1 x رشة حبهان (مطحون)

1 x عدد فص مستكة

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كوب بسلة

الطريقة:

نغسل قطع اللحم كويس بالماء والخل ونشطفه.

نجهز الخضار بتقطعيه مكعبات والبصل شرائح.

نسخن السمن او الزيت علي النار و نضيف اللحم والخضار( ما عدا البطاطس ) وورق اللورا لمدة دقائق.

نضيف حوالي لتر ماء للحم و نتبل الشوربة بالملح والفلفل والحبهان والمستكة ونسيبه يستوي تلات اربع سواء.

قبل النضج نضيف البطاطس ويترك الخليط كله علي نار هادئة لتمام النضج.

تقدم الشوربة ساخنة ويعصر عليها الليمون وتقدم مع الخبز الاسمر.

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