تعرف علي أهم 5 أشياء يجب معرفتها عن الخصية المعلقة عند الأطفال

الخصية المعلقة من المشاكل الصحية الشائعة عند الأطفال بعد الولادة، وتعنى عدم تحرك الخصية إلى موضعها الصحيح في كيس جلدي يسمى (كيس الصفن) قبل الولادة، وفى هذا التقرير نقدم للآباء والأمهات 5 أشياء مهمة يجب معرفتها عن الخصية المعلقة عند الأطفال وعلاجها، وفقاً لما ذكره وقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

أثناء وجود الجنين في الرحم، تتطور خصيتا الطفل في البداية في تجويف البطن، وقبل الولادة بوقت قليل تعود الخصيتان إلى مكانهما الصحيح في كيس الصفن، لكن في بعض الحالات، تفشل إحدى الخصيتين أو كليهما في الهبوط قبل الولادة، هذا هو المعروف باسم الخصية المعلقة.

وتحدث الخصية المعلقة فقط في حوالي 3 ٪ من الأطفال الذين ولدوا في موعدهم، ولكن النسبة ترتفع إلى 30 ٪ في الأولاد المبتسرين.

5 حقائق يجب أن تعرفها عن الخصية المعلقة



في 80 ٪ من الأطفال الذين يعانون من الخصية المعلقة توجد الخصية في الفخذ

في هذه الحالة، من المحتمل أن يكون طبيب الأطفال لديك قادرًا على الشعور به أثناء الفحص البدني، إذا لم يستطع طبيبك الشعور بالخصية، فقد تكون أيضًا في البطن، وفي كلتا الحالتين، فهى لا تسبب الألم لطفلك.

الخصية يمكن أن يكون سببها عوامل مختلفة

يمكن أن تكون الخصية المعلقة مشكلة خلقية (عند الولادة) أو يتم اكتسابها (تنتقل الخصية من كيس الصفن مع بدء نمو طفلك).

عمل الآشعة لطفلك ليس مستحسناً في هذا العمر

عادة ما يتم تشخيص الخصية المعلقة خلال الفحص البدني، يجب ألا يحتاج طفلك إلى الموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو أي نوع آخر من دراسات التصوير.

تحتاج إلى رؤية متخصص

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معظم أطباء الأطفال يجيدون التعرف على الخصية المعلقة وإحالة الرضيع إلى طبيب مسالك بولية، يجب أن تأخذ ابنك إلى أخصائي المسالك البولية في الوقت المناسب، لأن هناك أضرار التأخر فى علاج الخصية المعلقة.

إذا كان طفلك يعاني من اختفاء الخصيتين أو عيب خلقي لا يقع فيه فتحة مجرى البول عند طرف القضيب، فسوف يحتاج إلى مزيد من التقييم للتأكد من أنه لن يواجه مشاكل في التطور الجنسي.

قد يتطلب العلاج جراحة

من الممكن أن تنحدر الخصية من تلقاء نفسها عندما يبلغ عمر طفلك 6 أشهر، وإذا لم يكن كذلك، فسوف يحتاج إلى عملية جراحية، إذا كانت الخصية في البطن، فيمكن إجراء العملية بالمنظار.

على الرغم من أن الخصية المعلقة ليست مؤلمة، من المهم علاجها من أجل تقليل خطر حدوث مضاعفات من سرطان الخصية والعقم.

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