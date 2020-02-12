تعرف علي أهم أعراض وأسباب هشاشة العظام

هشاشة العظام من الأمراض الخطيرة التي يتعرض للإصابة بها البعض، وهو يعني ضعف شديد في العظام وجعلها هشة وسهلة التآكل، وهذا هو السبب في شعور الأشخاص المصابين بألم شديد عند القيام بأي مجهود أو عند المشي والحركة.

كما أوضح التقرير عبر موقع "webmed" أن الإصابة بهشاشة العظام تتسبب في التعرض الشخص المصاب إلي الشعور بألم شديد عند القيام بأعمال بسيطة كالانحناء إلى الأمام، أو عند حمل أي شيء خفيف، كما أن هشاشة العظام تعد من الأمراض التي تزيد فرص الإصابة والتعرض لكسر العظام.

وأكدت العديد من الدراسات الطبية، أن الإصابة بهشاشة العظام تكون بسبب نقص بعض المعادن والفيتامينات بالجسم، كالتعرض لنقص الكالسيوم، وفيتامين "د"، ولذا يجب متابعة هذه العناصر للحد من الإصابة بهشاشة العظام.

وأثبت التقرير، أن هشاشة العظام من الأمراض التي تطلب علاج فوري تحد من التعرض للمضاعفات الخاصة بالمرض، كزيادة التعرض للإصابة بكسور في العظام وخاصة العمود الفقري، والحوض والقدمين، ولذا يجب العلاج بشكل سريع.

أعراض هشاشة العظام

وقدم التقرير أبرز وأهم اعراض هشاشة العظام، ومنها:

-آلام شديد في الظهر وهذا الأمر يعرقل المشي.

-يتعرض الأشخاص المصابون بهشاشة العظام، بفقدان الوزن الغير مبرر.

-التعرض لكسور في العظام بشكل ملحوظ فعند التعرض للإصابة بهشاشة العظام يزداد فرص الإصابة بالكسور.

أسباب هشاشة العظام

كما أوضح التقرير، أن هناك العديد من أسباب الإصابة بهشاشة العظام، وتكون مرتبطة بشكل كبير في بحجم وكثافة العظام، ومن الأسباب التالي:

-نقص في نسبة الكالسيوم يتسبب في الإصابة بهشاشة العظام.

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-نقص نسبة الفسفور يزيد من فرص الإصابة أيضا بهشاشة العظام.

-نقص نسبة فيتامين "د" أيضا يتسبب في هشاشة العظام.

-التقدم في العمر يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بهشاشة العظام، لأن كلما تقدم الشخص في العمر يزداد فرص الإصابة، وأيضا النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية يزداد فرص إصابتهم بهذا الأمر.

-وأيضا التاريخ الوراثي للإصابة بهشاشة العظام تعد من أبرز الأسباب، فإذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بهشاشة العظام فأنت أكثر عرضه لهذا الأمر.

-التدخين له دور كبير في ضعف العظام وزيادة فرص تعرضها للإصابة بهشاشة العظام.

-الإصابة باضطرابات في هرمونات الغدة الدرقية تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بهشاشة العظام.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الإصابة بالاكتئاب تعد من أسباب الإصابة بهشاشة العظام.

علاج هشاشة العظام

وقدم التقرير العديد من النصائح التي تساهم في تحسين وعلاج هشاشة العظام، وذلك يتم عن طريق ممارسة الرياضة بشكل يومي لأنها تساعد في تحسين جودة العظام والحد من تعرضها للهشاشة، كما أنه يجب تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفسفور وفيتامين "د"، تعد من الأمور الهامة في علاج هشاشة العظام بشكل ملحوظ، ولذا عليك تناول الحبوب الغنية بهذه العناصر الغذائية الهامة، وأيضا هناك علاجات هرمونية تساعد في تقوية صحة العظام بشكل ملحوظ.

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