تعرف علي أهم الأمراض الشائعة التي تؤثر علي القولون

هناك العديد من المشاكل الشائعة التى تؤثر على القولون والمستقيم، وهذه الحالات تشمل متلازمة القولون العصبي ، والإمساك، والبواسير، والشقوق الشرجية، والخراج، والتهاب القولون، الأورام الحميدة وسرطان القولون

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي "كليفلاند كلينيك" فوجد الباحثون أن الكثير من الأمريكيين يجدون صعوبة في حركة الأمعاء، حيث تسهم العديد من الأشياء في هذه المشكلة، بما في ذلك النظام الغذائي ومستوى النشاط، والأسباب الأخرى غير معروفة. سوف يصف هذا التقرير بعض مشاكل الأمعاء الأكثر شيوعًا.



وظائف الأعضاء

تتكون الأمعاء الغليظة من القولون (طوله 5 أقدام) والمستقيم (طوله 8 بوصات)، والمستقيم في أعلى المجرى من فتحة الشرج، ويتم توصيل الأمعاء الغليظة بالأمعاء الصغيرة.

اضطرابات وظيفية

الاضطرابات الوظيفية هي حالات تبدو فيها الأمعاء طبيعية ولكنها لا تعمل بشكل صحيح، وهذه هي المشاكل الأكثر شيوعا التي تؤثر على القولون والمستقيم:



الإمساك

يتم تعريف الإمساك على أنه براز صغير أو صلب، وقد يكون سبب الإمساك:

عدم كفاية الألياف في النظام الغذائي.

عدم شرب كمية كافية من السوائل.

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العادات السيئة، لا سيما تأخير استخدام المرحاض.

مشاكل الحركة في الأمعاء الغليظة ، بما في ذلك الحركة البطيئة أو غير المنسقة.

وقد يصاب الشخص المصاب بالإمساك أثناء حركة الأمعاء، أو يمر برازًا شديد القوة، وقد يؤدي مرور البراز الصلب إلى مشاكل في الشرج مثل التشققات (الشقوق المؤلمة في بطانة الأنسجة الشرجية) أو البواسير.



متلازمة القولون العصبي

الأمعاء العصبية أو الحساسة هي حالة تنقبض فيها عضلة القولون بطريقة غير طبيعية، مما قد يؤدى إلى عدة مشاكل، وبعض المرضى يعانون من الإسهال، والبعض الآخر مصاب بالإمساك، والبعض الآخر يتناوب بين الإمساك والإسهال، ويمكن أن يؤدي الانكماش غير الطبيعي إلى ارتفاع الضغط الذي يتراكم في القولون، مما يسبب تشنجات في البطن، والغازات، والانتفاخ.

ويشمل العلاج تجنب الأطعمة التي تزيد المشكلات سوءًا، وتخصيص نظام غذائي للأعراض المعينة، وإدارة الإجهاد، والأدوية

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