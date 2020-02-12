تشعرين بالتعب وقلة التركيز؟.. إليكِ السبب

إذا كنتِ ممن يعانين الشعور بالتعب طوال الوقت، وتجدين صعوبة في التركيز، إلى جانب ضعف في الشعر والأظافر، ربما يكون الأمر بسبب نقص في أحد العناصر الغذائية المهمة.

وعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حديث خبيرة التغذية الأسترالية الدكتورة ليبي ويفر عن النقص في الحديد، وما يمكن أن يساعد في إعادته إلى معدلاته الطبيعية.

يعتبر نقص الحديد واحدًا من أكثر حالات نقص العناصر الغذائية الشائعة حول العالم، وتجعل الدورة الشهرية النساء في هذه المرحلة من الحياة أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد، خاصة من تكون فترة الطمث شديدة لديهن.

لكن الخبيرة الأسترالية نصحت عبر مدونتها الإلكترونية بالتفكير في الحصول على كمية كافية من الحديد من الغذاء، الذي يأتي من الحديد الهيم والحديد غير الهيم، موضحة أن الأول هو شكل من الحديد يوجد في المأكولات الحيوانية، مثل اللحم الأحمر والكبد، أما بالنسبة للنوع غير الهيم، فيمكن العثور عليه في الأطعمة النباتية، مثل العدس والخضراوات الورقية.

وفي حين أن الحديد الهيم يمكن للجسم امتصاصه بشكل أفضل، قالت ليبي إن هناك وسائل يمكنها المساعدة في امتصاص الحديد من الخضراوات، إحداها تناول الخضراوات الغنية بالحديد مع مصدر من مصادر فيتامين "سي"، مثل الفواكه الحامضة، والكيوي، والفراولة، والفلفل.

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كما يتعين مضغ الطعام جيدًا للمساعدة في تحفيز إنتاج الأحماض المعدية، وتجنب شرب الشاي أو القهوة مع الأطعمة التي تحتوي على الحديد، للمساعدة في عملية الامتصاص، إلى جانب تجنب مكملات الكالسيوم والألياف مع الوجبات الغذائية الغنية بالحديد.

ويمكن أيضا تناول مكملات الحديد يوميا أو يوما بعد الآخر للمساعدة في تحسين مستوياته.

وأوضحت الخبيرة الأسترالية أن نقص الحديد يحدث على 4 مراحل، الأولى والثانية تتضمن نفاد مخزون الحديد بشكل معتدل إلى حاد، لكن لا تكون الأعراض واضحة.

وقالت إنه في المرحلة الثالثة تظهر بعض الأعراض، مثل التعب، لكن دون وجود أنيميا، أما المرحلة الرابعة فهي تشهد ظهور الأنيميا، التي تكون فيها خلايا الدم ناقصة الصباغ (شاحبة) والكريات (أصغر من الطبيعي)، ومستويات الهيموجلوبين قليلة، لذا تقل قدرة نقل الأكسجين في الجسم.

ونصحت الخبيرة الأسترالية بزيارة الطبيب حال اعتقدتِ أنكِ تعانين من نقص الحديد، وإجراء اختبار للدم لفحص مخزون الحديد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن معدلات الحديد القليلة أمر شائع نسبيًا بين النساء، مع 25% منهن تعانين منه، ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى الشعور بالإجهاد، وصعوبة في التنفس.