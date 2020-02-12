جلوس المراهقين طويلا يصيبهم بالاكتئاب

أظهرت دراسة حديثة أن جلوس المراهقين لفترات طويلة يوميا يزيد من احتمال إصابتهم بالاكتئاب، ونصحت بممارسة الأعمال اليومية الخفيفة للتغلب على ذلك.

ووفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، فإن المراهقين الذين يجلسون لساعات يوميا دون حركة، يكونون عرضة بصورة أكبر للإصابة بالاكتئاب عند بلوغ سن الـ18 عاما.



وأوضحت أن كل 60 دقيقة يمضيها المراهق على الأريكة يوميا تزيد احتمال الإصابة بأعراض الاكتئاب عند سن 18 عاما بنسبة 10% .

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ورصد الباحثون مستويات النشاط لـ4200 مراهق تتراوح أعمارهم من 12 إلى 16 عاما، ثم فحصوا صحتهم العقلية عند البلوغ.

وأشارت الدراسة إلى أنه يبدو أن أي نشاط خفيف يمارسه المراهق يكفي للتغلب على هذه الآثار، وهو ما يجعل من الضروري أن نشجع الأطفال على أداء الأعمال اليومية الخفيفة.

نقلت الصحيفة عن آرون كاندولا، من "كلية لندن الجامعية"، قوله: "اكتشفنا أنه ليس فقط النشاط الأكثر كثافة هو الجيد للصحة العقلية، وإنما أيضا أي مستوى من النشاط البدني، يمكن أن يقلل الفترة التي نمضيها ونحن جالسون، ربما يكون مفيدا".

وأضاف: "علينا أن نشجع الناس من جميع الأعمار على التحرك أكثر، والجلوس أقل، فهذا مفيد لصحتنا النفسية والعقلية".

تجدر الإشارة إلى أن من علامات الاكتئاب عند الأطفال فقدان الاهتمام بأمور كانت تمتعهم في السابق، والإرهاق، والنوم لفترات طويلة، وضعف التركيز، والتردد، وغياب الثقة، وتناول الكثير جدا أو القليل جدا من الطعام، وإيذاء النفس.