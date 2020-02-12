الساونا.. صديقة القلب والجهاز المناعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد حمامات الساونا بمثابة صديقة للقلب؛ إذ إنها تعمل على تقوية الجهاز القلبي الوعائي وتساعد على ضبط قيم ضغط الدم، حسب تقرير لمؤسسة ألمانية متخصصة في القلب.
وقالت مؤسسة القلب الألمانية إن ضبط ضغط الدم يحد من خطر الإصابة بقصور القلب والأزمات والسكتات الدماغية، مشيرة إلى أن الساونا تعمل على تقوية جهاز المناعة وتحارب هرمونات التوتر النفسي، وتساعد على الشعور بالاسترخاء.
وأضافت أن الساونا ليست ممنوعة على مرضى القلب، لكن تتعين عليهم أولا استشارة الطبيب المعالج للحصول على الضوء الأخضر منه قبل زيارتها.
وتابعت: "كما ينبغي أن يحدد الطبيب لمرضى القلب عدد مرات الذهاب إلى الساونا، وكذلك درجة الحرارة المناسبة لهم".
وفقا للمؤسسة، يتعين على مرضى القلب أيضا الاستغناء عن الدش البارد أو الاستحمام في حوض الثلج بعد الانتهاء من حمام الساونا، لتجنب ارتفاع ضغط الدم بشدة.
وأضافت: "كبديل يمكن أخذ دش بماء فاتر، وذلك لتبريد الجسم بشكل تدريجي".
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