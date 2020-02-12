هذا ما يحدث لك عند تناول حبوب الأدوية بدون ماء

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا كنت تعتقد أنك الشخص الوحيد الذي يتناول حبوب الأدوية بدون ماء فأنت خاطئ، إذْ أن الكثير من الاشخاص يفعلون ذلك، إما لعدم توفر الماء في المكان أو بسبب كسلهم الشديد، لكنّ ابتلاع حبوب الأدوية بدون ماء عادة غير صحية قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

نستعرض فيما يلي بعض الأضرار عند ابتلاع حبة الدواء من دون ماء.

يقوم العديد من الأشخاص بتناول حبوب الأدوية بدون ماء، دون علمهم أن هذا الأمر خطير للغاية، حيث إن تناول الماء مع حبوب الأدوية مهم جدا، ليس فقط لتسهيل الأمر، بل لأنه يساعد على عدم استقرارها في المريء.

قد تسبب أضرارا بالمريء

يقول الأطباء إن استقرار حبة الدواء في المريء من الممكن أن تسبب الالتهابات أو التهيج، وقد يسبب ذلك عددا من الأعراض، مثل الحرقة وألم في الصدر، أو حتى نزيفا في المريء، فبعض الناس يعانون من آلام في الصدر أو شعور مماثل لحرقة في المعدة، لذلك قد يشعر المريض بالانزعاج في ذلك الوقت.

لا تسبب الألم الفوري

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بسبب عدم وجود أعصاب في المريء، فإن الشعور بأي ألم فوري أمر قد يكون صعبا، وهذه مشكلة، لأنك لا تعرف ما إذا كانت حبوب الأدوية قد بقيت في المريء أو لا، حيث يتكون المريء من أنسجة حساسة يمكن أن تتلف إذا علقت الحبوب فيها، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الجفاف الشديد أو نزيف مؤلم وكلاهما خطير جدًا.

قرحة المريء

إذا كان ابتلاع حبوب الأدوية بدون ماء من الممارسات المعتادة، فيمكن أن يؤدي إلى حدوث تقرحات في المريء وفق ما ذكرت دراسة في المجلة التركية لأمراض الجهاز الهضمي، خاصة أدوية هشاشة العظام والمضادات الحيوية ومسكنات الألم، فهذا النوع من الأدوية يفضل أن يتم ابتلاعها مع الماء.

ماذا تفعل لتجنب المضاعفات

لتجنب المضاعفات الخطيرة عند بلع الحبوب، من الأفضل دائما أن تشرب بعدها خلال اليوم 8 كاسات من الماء، كما يفضل تناول الأدوية وقوفا أو جلوسا، وليس مستلقيا، وعليك تجنب تناول الدواء قبل النوم مباشرة، للسماح لحبوب الدواء بالانتقال إلى أسفل المريء.