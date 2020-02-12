شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تطرح «Galaxy S20 Ultra» أقوى هاتف لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة سامسونج، رسميًا، عن هاتفها الذكي الجديد «Galaxy S20 Ultra»، وذلك خلال حدث «Unpacked 2020» الذي أقامته الشركة الكورية الجنوبية، الأربعاء، في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي يعتبر أقوى هواتف سلسلة جالاكسي «S20» الجديدة، التي تتضمن أيضًا كل من «جالاكسي إس 20» و«إس 20 بلس».

ويأتي «Galaxy S20 Ultra» مزودًا بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل تدعم ميزة التقريب حتى 100 مرة، كما يعمل بأقوى معالجات كوالكوم لعام 2020 مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

الهاتف الجديد ببطارية عملاقة 5000 مللي أمبير، كما أن الهاتف مدعوم بالكامل من «Google Duo» لجعل المكالمات الجماعية بشكل أفضل من السابق.

وأعلنت شركة «سامسونج» عن شراكة قوية بين العديد من الشركات مثل «Netflix» و«Spotify» و«Xbox» و«Microsoft»، ولعل أبرزها شركة «جوجل» فالهاتف مدعوم بالكامل بخدمات «جوجل بلاي».

وجاءت أبرز مواصفات الهاتف:

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التخزين / الرام: 128 جيجا مع 12 جيجا رام و16 جيجا رام.

كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

دعم التقريب Zoom حتى 100 مرة.

دعم تسجيل الفيديو بدقة 8K.

نظام التشغيل: أندرويد 10.0.

سعة تخزينية حتى 512 جيجابايت مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

البطارية: 5000 مللي أمبير.