تعافي 5 مصابين من "كورونا" في كوريا الجنوبية وروسيا

الفيروس قضى على المئات وأصاب الآلاف حول العالم

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إن 3 من المصابين بفيروس كورونا المستجد يخرجون من الحجر الصحي، الأربعاء؛ ليرتفع عدد من خرجوا إلى 7 حالات.

واحتجزت السلطات الكورية الجنوبية 28 شخصا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، الذي يُطلق عليه اسم "كوفيد-19"، ووضعتهم في الحجر الصحي؛ خوفا من تفشي المرض الغامض.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية قولها إنه سيتم إطلاق سراح المرضى الثلاثة الذين كانوا مصابين بالفيروس من الحجر الصحي في وقت لاحق من الأربعاء، بعد تعافيهم بشكل كامل.

كان 4 مرضى آخرون قد خرجوا بالفعل سابقا من المستشفيات بعد أن أظهرت الاختبارات عدم إصابتهم بالفيروس، مرتين متتاليتين، طبقا لما ذكرته المراكز في بيان.

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وقضى فيروس كورونا المستجد على 1115 شخصا حول العالم، وأصاب 43 ألفا.

وفي السياق ذاته، أطلقت السلطات الصحية الروسية سراح مريضين فقط في البلاد، ترددت إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، وهما مواطنان صينيان في سيبيريا، قائلة إنهما تعافيا بشكل كامل.

وأعلن فرع وزارة الصحة في منطقة زابايكالسكي، التي تتاخم الصين مركز تفشي الفيروس، الأربعاء، أنه تم إطلاق سراح مريضهم، لكن زوجته وابنته ما زالا تحت الملاحظة.

وقالت الوزارة الروسية، في بيان، إن الرجل الذي بدأ علاجا قبل أسبوعين "بصحة جيدة بشكل كامل ولا يمثل خطرا على الشعب".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن إدارة الصحة الإقليمية قولها إن طالبة في منطقة "تيومين" التي تتاخم كازاخستان، تردد الثلاثاء أنه تم إطلاق سراحها بعد أسبوعين من العلاج.

وقال التقرير إن المرأة ستواصل دراستها في جامعة "تيومين أنداستريال".