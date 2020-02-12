الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

رجحت عدة دراسات حديثة أن يكون الرجال أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا عن النساء، إذ بلغ عدد المصابين المودعين في مستشفى ووهان الصينية، بؤرة تفشي المرض، نحو 68% من المرضى المسجلين.

وأورد موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن 54% من حالات المرضى في مستشفى ووهان الجامعي الموثقة كانت من الرجال، كما سجلت دراسة أخرى نحو 68% من الرجال بين المرضى داخل المستشفى في وقت سابق.

ويحاول الباحثون الآن الوقوف على ما يجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وما يبدو أنه يحمي النساء والأطفال.

وحتى الآن، يعتقد الخبراء أن معدل الاختلال قد يكون ناجمًا عمن أصيب بالفيروس أولا، أو الظروف الأساسية أو حتى قدرات الهرمونات الأنثوية على مكافحة العدوى.

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ووجدت دراسة أجريت على 138 من أوائل المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين تم إيداعهم المستشفى في ووهان أن 54.3% كانوا من الرجال.

ونقل أكثر من الربع من جميع المرضى إلى وحدة العناية المركزة، وأكثر من 4% ماتوا في النهاية. ورغم أن أصغر مريض كان عمره 22 عامًا، فإن متوسط العمر كان أكبر؛ وهو 56 سنة.

ووجد الباحثون أن نحو النصف من مرضى فيروس كورونا (46.4%) كانوا يعانون حالات مرضية مزمنة، وغالبًا كانت تلك الحالات لديها ضغط دم مرتفع وسكري وأمراض القلب والسرطان.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنه خلال تفشي مرض "سارس" عام 2003، أصيبت به كثير من النساء بين فئة الشباب (20-54 عاما)، لكنه كان أكثر انتشارًا بين الرجال في الفئة العمرية الأكبر (55 فيما أعلى).

وعندما قام باحثون من جامعة أيوا بتعريض الفئران (مؤنث ومذكر) للفيروس، انتقل فيروس سارس أكثر إلى الذكور.

ورجحت مزيد من الاختبارات أن الأستروجين ربما يمنع بالفعل الفيروس من إصابة الخلايا بالعدوى، لكن لم يتضح إن كان الأمر هو نفسه في البشر.