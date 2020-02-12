تقدير دولي لمدينة خليفة الطبية في "الرعاية الجراحية"

حصلت مدينة الشيخ خليفة الطبية في الإمارات على تقدير من البرنامج الوطني للارتقاء بجودة الجراحة التابع للكلية الأمريكية للجراحين (NSQIP ACS)؛ لتحقيقها نتائج باهرة في مجال الرعاية الجراحية للمرضى.

وكانت المدينة ضمن 88 مؤسسة طبية حازت تقديرا رفيعا من أصل 592 مؤسسة مشاركة في البرنامج، كما كانت المستشفى الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز خارج الولايات المتحدة.

ويتوجب على المستشفيات المشاركة في هذا البرنامج رصد نتائج إجراءاتها الجراحية للمرضى المقيمين ومراجعي العيادات الخارجية وجمع المعلومات، وتقييم سلامة المرضى واستخدام المعلومات للارتقاء بجودة الرعاية الجراحية.

ويمنح البرنامج الوطني للارتقاء بجودة الجراحية (NSQIP ACS) تقديرا لمجموعة مختارة من المستشفيات التي تحصل على نتائج متميزة، إما في فئة "جميع الحالات" وإما في فئة "الحالات الحرجة"، بناء على التقرير نصف السنوي الذي صدر عام 2019 واعتمد على البيانات المقدمة من المستشفيات عام 2018 لتحديد نتائج كل المستشفيات، وحصلت مدينة الشيخ خليفة الطبية على تكريم في الفئتين.

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قالت الدكتورة مريم بطي المزروعي، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية: "نشعر بالفخر لإحرازنا هذا التقدير الدولي؛ فهو تتويج لالتزام موظفينا كافة بالرعاية الآمنة عالية الجودة لكل مرضانا كل يوم".

بدورها قالت الدكتورة نوال الكعبي، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية: "يظهر هذا الإنجاز مدى الخبرة والمهارة والإتقان الذي يتمتع به كل فرد في فريق المدينة".

وأضافت: "فخورة على وجه الخصوص بمقدمي الرعاية الصحية الذين يقدمون أعلى درجات جودة الرعاية الصحية لأكثر الحالات الجراحية تعقيدا في أبوظبي والدولة، وهذا التكريم يعكس تضافر الجهود لمقدمي الرعاية الصحية من التخصصات المختلفة".

البرنامج الوطني للارتقاء بجودة الجراحة التابع للكلية الأمريكية للجراحين يعتبر البرنامج الوطني الوحيد في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يدعم برنامج الارتقاء بالجودة الذي يقيس ويحسن الرعاية الجراحية، كما يقيس النتائج الجراحية الفعلية بعد 30 يوما من الجراحة مع مراعاة الفروق الفردية وشدة الحالة.

ويهدف إلى خفض معدل المرض أو العدوى جراء العمليات الجراحية والوفيات بسببها، إضافة إلى توفير قاعدة للجراحين لتطبيق ما يعرف بـ"أفضل دليل علمي" في مجال الجراحة، ويسهم خفض نسبة المرض أو المضاعفات أو الوفيات جراء الجراحات في تخفيض تكاليف الرعاية الصحية.