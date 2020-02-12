شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتعرض الأطفال للعدوى والفيروسات داخل المدرسة، ومع عودة الطلبة إلى الدراسة بالفصل الدراسى الثاني، يجب اتخاذ كافة الاحتياطات لوقاية طفلك من الإصابة بالعدوى، خاصة مع انتشار الفيروسات فى فصل الشتاء، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على أبرز الاحتياطات لصحة طفلك بعد عودته من المدرسة لحمايته من الأمراض والعدوى، وفقاً لما ذكره موقع " stlouischildrens".



5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة 1- قياس درجة حرارة الطفل 1- قياس درجة حرارة الطفل - يساعد على اكتشاف سبب العدوى

- السخونية قد تكون نزلة برد أو أنفلونزا أو التهاب الأذن الوسطى وغيرها





2- النظافة وغسل الأيدى جيدا بالماء والصابون-الطريقة الأكثر فعالية لمنع انتشار الفيروسات





3- إبقاء اليدين بعيداً عن الوجه-تنتشر الجراثيم بسهولة عندما يلمس شخص ما الجسم الملوث

ثم يلمس عيونه أو أنفه أو فمه

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4- نظام غذائى يقوى المناعة تناول الطفل الكثير من الفواكه والخضراوات يقوى المناعة

شرب الماء يمنع الجفاف ويطرد السموم من الجسم





5- ممارسة الرياضةالاستمرار فى ممارسة الرياضة خلال العام الدراسى مفيدة للجسم وللمخ

تزيد نشاط الطفل وتقوى مناعته