أنشطة ورسوم مرحلة رياض الأطفال في مدينة الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 01:32 مساءً - مرحلتا الحضانة والروضة من المراحل المهمة في التعليم، حيث يتم فيهما تلقين الطفل الأساسيات العلمية التي سيتلقاها في المراحل الدراسية المتقدمة، لذا جاء قرار إلزام كافة المدارس بعدم تسجيل أي طفل لم ينضم إلى مرحلة ما قبل الدراسة لما لها من فوارق إيجابية ملحوظة عليه.

وفيما يلي، نقدم لكم مجموعة من رياض الأطفال وأسعارها وأنشطتها المختلفة...

روضة علوم الارتقاء

العنوان: حي قرطبة

رقم الهاتف: 0114555170

رسوم التسجيل: 9000 ريال

- تدعم الروضة كافة الجوانب التي يحتاج إليها الطفل لتؤهله لدخول المدرسة علمياً وثقافياً واجتماعياً.

- تهتم برعاية الطفل، والحفاظ على أمنه وسلامته من كافة النواحي.

روضة أطفال الشروق الأهلية:

العنوان: حي إشبيلية

رقم الهاتف: 0112773309

رسوم التسجيل: 9000 ريال

- يهتم طاقم المعلمات بتوظيف كافة وسائل الحياة، وتوفيرها للطالب، وتعليمه على الاستخدام الأمثل لها.

- الاهتمام بالجانب الترفيهي للطفل، ما ينعكس إيجاباً على مستوى تعليمه العلمي.

روضة الغد الجديد

العنوان: حي الريان

رقم الهاتف: 0580533712

رسوم التسجيل: 8000 ريال

- تعتني الروضة بتنمية مهارات الطفل، وتعزيز روح المشاركة مع جميع أصدقائه.

- يحظى الطفل بعناية فائقة، وتعليم عالٍ في بيئة محفزة ومفعمة بالحب والاكتشاف.

روضة صناع الفكر

العنوان: حي الازدهار

رقم الهاتف: 0557527050

رسوم التسجيل: 10000 ريال

- يرى المركز أن التعلم باللعب أنجح طريقة لحض الطفل على التعلم.

- توفير بيئة تربوية محاطة بالأمان، ومهيأة في جميع المستويات، ووفق أوقات مرنة.

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روضة المدينة الأكاديمية

العنوان: حي الشهداء

رقم الهاتف: 920001576

رسوم التسجيل: 13000 ريال

- تهتم كثيراً باللغة منذ بداية تأسيس الطفل.

- إقامة مسابقات وبرامج عالمية ضخمة للطفل لتنمية مهاراته.

روضة مناهل الفرقان

العنوان: حي المونسية

رقم الهاتف: 0541328626

رسوم التسجيل: 9000 ريال

- تهتم كثيراً بدراسة القرآن الكريم وحفظه بشكل مثبت وقوي مع القاعدة النورانية.

- التركيز على الزيارات الأسبوعية، والرحلات الترفيهية للأطفال، لكيلا يشعروا بالملل.

روضة سما الطفل

العنوان: حي الربيع طريق أبي بكر الصديق

رقم الهاتف: 0112633426

رسوم التسجيل: 7500 ريال

- تعزيز فكرة المتعة والفائدة لدى الطفل بالتركيز على الأسلوب القصصي الممتع والمحبب.

- تنمية حس الاعتماد على الذات عند الطفل، وتعلم كافة المهارات التي يستطيع القيام بها بذاته.

روضة براعم النخيل

العنوان: حي النخيل

رقم الهاتف: 0566691651

رسوم التسجيل: 8000 ريال

- تطبيق برنامج التعليم المنتسوري، أحدث أنظمة التعليم.

- السعي إلى التخلي عن التعليم الورقي، وجعل الطفل يعتمد على التقنية بأسلوب سليم وصحيح.