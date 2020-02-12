دراسة: الندم يأكل 8 آلاف ساعة من حياة الإنسان

الأربعاء 12 فبراير 2020

كشفت دراسة جديدة عن أن الانسان يقضي نحو 7994 ساعة من حياته في الندم على قرارات يعتقد أنها كانت ستجعله أكثر سعادة وأفضل حالا.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الانسان العادي يقضي 110 ساعات سنويا للندم على قرارات، أي ما يعادل 500 يوم عمل طوال حياته.

وتشمل القرارات التي يشعر الإنسان بالندم عليها اختيار مسيرة مهنية خاطئة، أو الانفصال عن الحب الأول أو عدم السفر بصورة أكثر عندما كان شابا.

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غالبا ما تكون الأمور التي لم يفعلها الإنسان هي ما تسبب له الألم، إذ قال 79% ممن شملهم الاستطلاع إنهم كانوا يرغبون في أن يكونوا أكثر جرأة في اتخاذ القرارات.

وأظهر الاستطلاع أن 29% يعتقدون أنهم كانوا سيشعرون بسعادة أكبر في حال تحلوا بمزيد من الشجاعة في اتخاذ قراراتهم، واعتقد 37% أن الجرأة في اتخاذ القرارات كانت ستجعلهم أكثر ثراء.

بينما يتشكك 17% ممن شاركوا في الاستطلاع بأنهم ربما يكونون قد حصلوا على وظيفة تمثل حلم حياتهم، وأوضح 57% منهم أنهم يتمنون شغل وظيفة أخرى، في حين قال 44% إن خوفهم منعهم من تجربة أمور جديدة.