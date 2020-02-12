كافح السرطان بالأطعمة والمشروبات.. إليك القائمة كاملة

مع تفشي مرض السرطان في جميع أنحاء العالم والبحث عن طرق مختلفة للحماية من الإصابة به، يعد الغذاء الصحي أفضل وسيلة على الإطلاق للوقاية من جميع الأمراض ومن بينها مرض السرطان.

ويتم ذلك من خلال تناول أطعمة ومشروبات صحية لها دور في التقليل من نسبة التعرض للسرطان.

وحسب دراسات طبية حديثة أقرتها مراكز بحثية رائدة في الولايات المتحدة ونشرتها العديد من الدوريات العلمية والطبية فإن هذه الأطعمة موضحة كالتالي..





أطعمة لمكافحة السرطان:

التوت:





يحتوي التوت على الأنثوسيانين التي تعد من مضادات الأكسدة القوية، والتي تؤدي إلى التقليل من نسبة الإصابة بمرض السرطان والتي تمنع خطر التعرض إلى الجذور الحرة التي تتسبب في الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة ومنها السرطان.

ولذا فإنه يحمي من التعرض إلى سرطان الكبد والرئة والقولون والمبيض والفم، ولذا ينصح بتناول نصف كوب من التوت يوميا.

التفاح:





تناول تفاحة يوميا يقيك من التعرض إلى مخاطر الإصابة بمرض السرطان، حيث إنه يحتوي على البوليفينول الذي له خصائص مضادة للأورام، حيث إنه يحمي من التعرض لسرطان الثدي وسرطان القولون.

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الأسماك الدهنية:





الأسماك الدهنية من الأطعمة المفيدة للوقاية من السرطان؛ حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية ومنها البوتاسيوم وفيتامين ب وأحماض الأوميجا 3، والتي تساعد على الوقاية من الأمراض السرطانية وخاصة سرطان المستقيم والقولون، ولهذا يجب الاعتماد على تناول الأسماك الدهنية أسبوعيا.

الرمان:





الرمان من الفواكه التي تحارب السرطان؛ إذ تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، ومنها الفينولات والفلافونويد والأنثوسيانين، والتي تحمي الجسم من التعرض إلى الأمراض السرطانية مثل سرطان الثدي والكبد والبروستاتا والقولون.

السبانخ:





تناول السبانخ بشكل أسبوعي يحمي من مرض السرطان، لأنه يحتوي على مركب اللوتين الذي يعد من مضادات الأكسدة القوية، بالإضافة إلى احتوائه على الكاروتينات والزياكسانثين، والتي تساعد على حماية الجسم من التعرض إلى الجذور الحرة؛ ما يقي من سرطان المريء والقولون والمعدة والرئة.

الثوم:





يحمي الثوم من مرض السرطان؛ حيث إنه يمنع تكوين النتروزامين وهي من المواد المسرطنة التي تتسبب في الإصابة بسرطان الكبد والثدي والقولون، بالإضافة إلى أن الثوم يحتوي على مركبات الكبريت التي تساعد على الوقاية من السرطان.

الزنجبيل:





يكافح الزنجبيل مرض السرطان ويقي من حدوثه؛ حيث يتمتع بمضادات الأكسدة التي تمنع نمو وتطور الخلايا السرطانية، خاصة أنه له فاعلية في الوقاية من سرطان البروستاتا وسرطان المبيض.

مشروبات للوقاية من السرطان:



