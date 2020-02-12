فوائد القرنفل الصحية للجسم.. يقوي العظام ويخفف نزلات البرد

يتميز القرنفل بأنه غني بأفضل العناصر الغذائية الرائعة من فيتامينات ومعادن وألياف صحية وخصائص مضادة للأكسدة، ما يجعل منها عشبة مميزة يمكن استخدامها لحماية الصحة من الأمراض، حيث يساعد على تنظيم السكر في الدم وتقوية العظام.

ووفقا لقاعدة البيانات التابعة لوزارة الزراعة بالولايات المتحدة، فإن كل ملعقة من القرنفل تحتوي على 21 سعرا حراريا، و1.32 من الدهون، 0.35 دهون مشبعة، و4.04 من الكربوهيدرات، و2.3 من الألياف، و0.39 من البروتينات ولا تحتوي على الكوليسترول فإليكم أهم الفوائد.





فوائد القرنفل على الريق

تنظيم نسبة السكر في الدم:

يوجد العديد من المركبات بالقرنفل تساعد على السيطرة على معدل السكر بالدم، حيث إن القرنفل يساعد على زيادة امتصاص السكر من الدم إلى الخلايا، والقدرة على زيادة إفراز الأنسولين المسؤول على نقل السكر من الدم إلى خلايا الجسم وتوزيعه بالشكل الصحيح.

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تعزيز قوة العظام:

القرنفل له دور في زيادة كثافة العظام والحفاظ عليها من النقصان والوقاية من الإصابة بهشاشة العظام، حيث إنه يحتوي على المركبات الفينولية ومنها الفلافونويد والإيسوفلافون المهمة لصحة العظام.

تحسين الجهاز الهضمي:

تناول القرنفل يساعد على زيادة إفراز الأنزيمات الهاضمة مما يساعد على تحسين عملية الهضم وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي والتخلص من الانتفاخات وعسر الهضم، كما أنه يساعد على التخلص من الشعور بالغثيان، بالإضافة إلى أنه يساعد على التقليل من نسبة الإسهال والقضاء على الديدان.

تخفيف نزلات البرد:

يساعد تناول القرنفل على التقليل من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، وخاصة أمراض أمراض البرد والأنفلونزا، كما أنه يساعد على التخلص من الزكام الشديد والتقليل من السعال، وإن تناول القرنفل يساعد على تهدئة التهابات الجيوب الأنفية.





فوائد القرنفل للأسنان:

من الممكن استخدام القرنفل في التقليل من الألم الشديد للأسنان، حيث إنه يحتوي على مركب الأوجينول الذي له تأثير مخدر مما يهدئ الألم الذي يصيب الأسنان واللثة.

يمكنك مضغ فص من القرنفل مما يساعد على تخفيف الآلام والتقليل من التهابات اللثة، وهذا يكون حلا مؤقتا لحين استشارة الطبيب.

فوائد القرنفل للشعر

من مميزات القرنفل أنه يساعد على تحسين صحة الشعر وتعزيز نموه، مما يزيد من قوة الشعر وزيادة لمعانه.

التقليل من تساقط الشعر، وهذا لأن القرنفل يساعد على تعزيز الدورة الدموية بفروة الرأس، وهذا من خلال استخدام زيت القرنفل في تدليك فروة الرأس.

يستخدم زيت القرنفل مع زيت الزيتون كنوع من البلسم للشعر من خلال وضعه على الشعر المبلل وتركه لمدة ثلث ساعة تقريبا ويشطف بالماء بعدها مما يعزز قوة الشعر ونضارته.





فوائد القرنفل للحامل: