القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة رويترز الأربعاء 2020/2/12 12:33 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/2/12 12:33 م بتوقيت أبوظبي الفيروس يشهد انتشارا داخل الصين وخارجها

توفيت امرأة إيرانية بسبب ما يشتبه بأنه عدوى فيروس "كورونا"، بحسب صحيفة "إيران" الرسمية الأربعاء، والتي لم تذكر مصادر للنبأ. ونفى كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، التقرير، وقال: "لا توجد أي حالات إصابة بـ(كورونا)".

Advertisements وقالت السلطات الصحية الإيرانية مرارا إنه لا توجد أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس.

وبحسب الصحيفة، توفيت المرأة (63 عاما) في مستشفى بطهران، الإثنين، وأمرت السلطات بفتح تحقيق في سبب الوفاة.

وقضى فيروس "كورونا"، الذي ظهر في سوق ووهان الصينية لأول مرة ديسمبر/كانون الأول، على 1115 شخصا حول العالم، وأصاب نحو 45 ألفا و171 آخرين في أكثر من 30 بلدا ومنطقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاشتباه بوفاة امرأة بكورونا في طهران.. وإيران تنفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.