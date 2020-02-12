5 حقائق عن عودة الشارقة للمشاركة في دوري أبطال آسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعود فريق الشارقة الإماراتي مجدداً للمشاركة في دروي أبطال آسيا بعد غياب استمر 11 عاماً، وتحديداً منذ آخر مشاركة له في نسخة 2009.

الشارقة يستضيف التعاون السعودي، الثلاثاء، على ملعبه، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وكان الشارقة قد انسحب من المشاركة في نسخة 2009 بسبب سوء نتائج الفريق المحلية، وكان عبدالعزيز العنبري، المدير الفني الحالي، أحد لاعبي الفريق.

ووصل "الملك الشرجاوي" للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا في نسخة 2004، ليكون أفضل إنجاز حققه الفريق في مسيرته الآسيوية.

ويشارك الشارقة في النسخة الحالية من البطولة بعد حصوله على لقب دوري الخليج العربي في الموسم الماضي.