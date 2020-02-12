قاعدة التقاط الطعام قبل مضي 5 ثوان على سقوطه.. حقيقة أم خرافة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يؤمن البعض بقاعدة الخمس ثواني، التي تقول إن التقاط الطعام قبل مضي خمس ثوان من سقوطه على الأرض لن يجلعه يلتقط البكتيريا، لكن هل هذه حقيقة علمية مثبته أم مجرد خرافة؟

حقيقة أم خرافة؟

يحصل معنا أحيانا أثناء فتح علبة الشوكولاتة أن تسقط قطعة منها على الأرض، فنقوم بالتقاطها وتناولها بشكل طبيعي، طالما أنه لم يمض 5 ثوان على سقوطها لمجرد إيماننا بقاعدة الخمس ثواني، تلك الأسطورة الشعبية،.

لكن سقوط الطعام على الأرض وعدم التقاطه للبكتيريا أمر غير صحيح علميا، إذْ توصلت الأبحاث إلى عدم وجود علاقة بين سرعة التقاط الطعام من الأرض وانتقال البكتيريا إليه، حتى إن بعض الأطعمة ممكن أن تتراكم عليها البكتيريا بشك كبير، ما قد يؤدي إلى التسمم الغذائي.

من أين جاءت قاعدة الخمس ثوان؟

لا يوجد دليل على تاريخ مجيء تلك القاعدة، إذ يقال إنها جاءت من الحاكم المنغولي جنكيز خان، الذي كان يترك الطعام على الأرض، زاعما أن الطعام المعد خصيصا له يكون جيدا حتى لو وقع على الأرض.

وبعد قرون أكدت الطاهية جوليا تشايلد على ذلك، حيث سقط من يدها ديك رومي أثناء عرض للطهي، وقامت بالتقاطه وأكملت طهيه، فساهم ذلك الأمر بتعزيز الفكرة.

البحوث العالمية حول القاعدة

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يقول الخبراء إن قاعدة الخمس ثوان عبارة عن خرافة دامت لعقود ولا يمكن لأحد أن يتبعها اليوم، فتناول الطعام الذي سقط على الأرض وتراكمت عليه البكتيريا الضارة، قد يسبب التسمم الغذائي للشخص الذي يتناوله.

فيما بينت الدراسات أن الطعام الذي يسقط على الأرض يتعرض إلى تراكم البكتيريا عليه، وكلما زادت مدة بقائه على الأرض، تراكمت عليه البكتيريا بشكل أكبر، الأمر الذي قد يساعد في ظهور قاعدة الخمس ثوان.

ومع ذلك، حتى إذا انخفضت مدة بقاء طعامك على الأرض لثانية واحدة فقط أو أقل، فإنه مايزال يعرضك لخطر متزايد للأمراض التي تنقلها الأغذية الملوثة.

كما بينت دراسات أخرى أن تراكم البكتيريا يعتمد على نوع سطح الأرض، وكذلك تركيبة الطعام، حيث إن الأرضيات المغطاة بالسجاد تنقل عددا أقل من البكتيريا مقارنة بالأرضيات المصنوعة من البلاط والفولاذ، كما أن الأرضيات الخشبية تنقل بكتيريا أكثر.

أما بالنسبة لأنواع الأطعمة، فإن الأطعمة الغنية بالماء مثل البطيخ تلتقط بكتيريا أكثر مقارنة بالأطعمة الجافة - مثل قطعة الشوكولاتة – التي تلتقط عددا أقل من البكتيريا.

عوامل الخطر "القاعدة الثانية"

عندما تأكل طعاما سقط على الأرض، فإنك تعرض نفسك لخطر انتقال البكتيريا إلى جسدك، والتي قد يكون لها آثار ضارة على صحتك، لذا يجب أن تفكر كثيرا قبل التقاط الطعام الذي يسقط على الأرض وأكله.