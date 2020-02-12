الرياض - لايف ستايل ذكرت صحيفة سعودية أن الأجهزة الأمنية في المملكة تدخلت بعد انتشار شريط فيديو أثار الجدل، وأفادت صحيفة "عكاظ"، الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية السعودية ألقت في محافظة القطيف القبض على فتاة ظهرت في مقاطع فيديو تمارس "التفحيط" مستخدمة مركبة رياضية. وكانت فرق البحث والتحري في القطيف قد رصدت مقطع الفيديو الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي، لتنجح في تحديد هوية قائدة المركبة ويتم ضبطها وإحالتها للجهات المختصة لإقرار العقوبة النظامية بحقها. وقد يهمك أيضًا:

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن السعودي يتدخل بعد نشر فيديو لـ"مفحطة" في محافظة القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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