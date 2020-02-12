شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس العقل.. أجزاء فى جسمك تكشف ذكاءك أبرزها "الأشول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتعارف عليه أن العقل هو المسئول الوحيد عن زيادة نسبة ذكائك، ولكن التقرير المنشور عبر موقع "the healthy" أكد أن العقل ليس الشيء الوحيد الذي يحدد مستوى ذكائك، وهناك أشياء أخري يجب التعرف عليه وفقا للموقع، وتشير دراسة أجراها بعض الباحثين، إلى أن الأشخاص ذو القامة الطويلة أكثر ذكاء واكتسابا للأموال، فاستخدم المؤلفون بعض البيانات الخاصة بالطول والوزن والذكاء والخبرة التعليمية ومرتبات الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة في عامي 1958 و 1970، وأظهرت النتائج أن الأشخاص طويلي القامة كان أداؤهم أفضل بكثير في الاختبارات المعرفية، كما أنهم يستطيعون العمل في وظائف ذات رواتب أعلى وتتطلب ذكاءً أكبر ومهارات لفظية وعددية أكثر، ولا يزال الباحثون في حيرة من العلاقة بين الطول والذكاء، ولكن تعلب الوراثة والرعاية دور كبير في تطوير المخ وجعله أكثر ذكاء.

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كما أوضحت دراسة صغيرة أجريت من جامعة أثينا علي حوالي 100 طالب جامعي وخريجين، ونصفهم أعسر "أشول" ونصفهم من يكتبون باليد اليمنى، وتم منحهم اختبارين إدراكيين، وتحدى أحد المشاركين في البحث عن مسار مجموعة من الدوائر بأسرع وقت ممكن والآخر تضمن تسلسل أرقام الحروف، وكان أداء الأشخاص "الأشول" أفضل من أداء الذين يكتبون باليمين في كلا الاختبارين، مما يشير إلى أن لديهم ذاكرة عمل قوية ومرونة عقلية أقوى، ويشك بعض الخبراء في أن هذه القدرات المعرفية قد تكون لأن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى يمكنهم استخدام جانبين المخ بسهولة أكبر لمعالجة المعلومات.

وأشار التقرير أن السمنة لها دور كبير في جعل المخ أقل ذكاء، فالدهون المرتفعة في الجسم تزيد من فرص التعرض لارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب، كما أن ارتفاع هرمون الدهون في الجسم يتسبب في ضرر كبير علي صحة المخ.