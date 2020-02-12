الصحة العالمية: انتشار مجموعات عنقودية لا صلة لها بـ"كورونا الصين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار مجموعات عنقودية من فيروس كورونا المتحور الجديد لا صلة واضحة لها بالصين، التي سجلت 1113 حالة وفاة حتى الآن.

وتحدث تاكيشي كاساي، مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادئ، بصورة خاصة إلى حالات العدوى المحلية، وقال إنه على جميع الدول في المنطقة الاستعداد لاحتمالات وقوع حالات عدوى أوسع نطاقا.

كانت ماليزيا قد سجلت 18 حالة إصابة بالفيروس، الذي أطلقت عليه المنظمة رسميا اسم "كوفيد 19"، في حين بلغت حالات الإصابة بالفيروس في سنغافورة 47 حالة، أكثر من نصفها حالات عدوى محلية.

يذكر أن منطقة غرب الباسفيكى تغطي بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية 37 دولة، من بينها الفلبين، والصين، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، وأستراليا.

وقضى فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في سوق ووهان الصينية لأول مرة ديسمبر/كانون الأول، على 1115 شخصا حول العالم، وأصاب نحو 45 ألفا و171 آخرين في أكثر من 30 بلدا ومنطقة.