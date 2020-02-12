شكرا لقرائتكم خبر عن مع وصول المصريين لـ«100 مليون».. ناسا تنشر صورة فضائية تظهر توزيع السكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وكالة الفضاء الأميركية، صورة التقطها أحد الرواد على متن محطة الفضاء الدولية صورة ليلية لمصر، تظهر أماكن تركز التجمعات السكانية في البلاد، لا سيما على ضفاف نهر النيل.



ووفقاً لـ«سكاي نيوز»، فقد أظهرت الصورة التي التقطها أحد أعضاء طاقم «إكسبيديشن 25» في محطة الفضاء الدولية، في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، الأضواء المنتشرة في العاصمة القاهرة والإسكندرية ونهر النيل.