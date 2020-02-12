إليك ديكورات منزلية باللون الأزرق الذي يتصف بالأناقة والبساطة في آن واحد

مع اختيار شركة "بانتون" الأميركيّة الأزرق الداكن التقليدي Classic Blue لونًا لعام 2020، يسأل هواة اللون الأزرق: كيف نوظِّف لون العام الذي يتصف بالأناقة والبساطة في آن، والمساعد في التركيز، في الديكور المنزلي؟تنصح مهندسة الديكور ريهام فرَّان الراغبين في تحقيق بيت بالأزرق ألَّا يقعوا في دوَّامة تنجيد المفروشات وطلاء الجدران ورصف الأرضيَّة ببلاط بهذا اللون، بل النحو إلى تحقيق الدمج بالألوان، أي صحبة الأزرق بالأبيض (أو الأصفر أو البنِّي أو الكحلي). وفي الآتي، نصائح فرَّان لتحقيق ديكورات منزليَّة باللون الأزرق.

درجات داكنة لغرفة الجلوس

من المُفضَّل توظيف الأزرق في قماش مفروشات غرفة المعيشة، بخاصَّة الدرجات الداكنة من اللون

تدعو فرَّان إلى توظيف الأزرق في قماش مفروشات غرفة المعيشة، بخاصَّة الدرجات الداكنة من اللون، أو أزرق الفيروز. وعند استخدام هذا الأخير في قماش الارائك، تتخذ الوسائد حينئذ درجة من الأزرق أكثر غمقًا من لون الفيروز كساءً لها، أو تُصمَّم أقمشة بيضاء اللون للوسائد، أو أقمشة موردة فاتحة اللون، أو الفرو الأبيض. تتمّ المشهد الأزرق في غرفة المعيشة، سجَّادة ذات خلفيَّة داكنة، وفيها ألوان فاتحة، لا سيَّما البنّي (أو الأسود) مع لون الفيروز. أمَّا الستارة ففاتحة اللون.

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من جهةٍ ثانيةٍ، يُميّز جدار في غرفة المعيشة، عند تغليفه بورق الجدران، فيما تُطلى الجدران الأخرى بطلاء أبيض كريمي، وكذا الأمر في شأن السقف، ولون بلاط الأرضيَّة.

وإذا كانت الميزانيَّة المرصودة للبيت الأزرق مقبولة، يُحقَّق تصميم بسيط من الجبس على السقف، الذي يُغلق بصورة تامَّة، وتُطبَّق رسمة عليه من خلال الإضاءة (السبوتات).

في شأنَّ الإكسسوارات المُثبَّتة على الجدران الفاتحة، وفي إطار التوليفات اللونيَّة الجذَّابة، يجذب اختيارها بلون الذهب أو الفضّة أو البرونز.

الأزرق الفاتح لقسم الاستقبال

يُمكن استخدام الأزرق الفاتح للغاية، في قماش أثاث الصالة الكلاسيكي، الطراز المفضَّل في منازل سعوديَّة كثيرة، على أن يحوط الخشب بلون الفضَّة (أو الذهب أو البنِّي) المحمَّل بتصميم ناعم من الحفر، القماش. كما توضع أريكة (بدون ظهر) ذات قماش أزرق فاتح للغاية، ومنقوش. ويُكرّر استخدام هذا القماش المنقوش في الوسائد، والستارة التي تُصمّم على هيئة مشالح تُربط إلى اليمين واليسار، وأسفلها طبقة سادة من قماش الـ"فوال". تنسدل الستارة من صندوق مثبت في السقف المشغول بالجبس.

ورق الجدران من العناصر الهامَّة في الصالة، وفي هذا الإطار تنصح فرَّان باستخدامه على جدراين، ويمكن دمج الخشب (أو الجبس أو الحجر) به.

الفيروزي لركن الطعام

يُغلَّف الجدار الرئيس في ركن الطعام بورق الجدران، ويُزيّن بالأيقونات (أو المرايا او اللوحات الضخمة أو بوحدات الإضاءة المزوَّدة برأسيَّات)، باللون الأزرق الفيروزي أو البيج. ولا بدَّ من اختيار كراسي السفرة بالأزرق (أو بالأبيض الكريمي أو البيج)، مع تحقيق الانسجام بين خشب طاولة السفرة وخشب مفروشات الصالة. وإذا كانت الأخيرة "مودرن"، يُستخدم الخشب الداكن في تصميم الطاولة.

الكحلي للمطبخ

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في المطبخ، يحلو تصميم حوض الجلي من الجرانيت الطبيعي

يجب الابتعاد عن درجات الأزرق التي تعكس لون السماء والماء والبحر بحسب فرَّان، التي تنصح، بالمُقابل، التوجّه الى درجة داكنة من اللون (النيلي، أو الكحلي)، وذلك في طلاء الخزائن الخشب في المطبخ، أو الجمع بين الأزرق الداكن المختار والأبيض (أو البيج). كما يحلو تصميم حوض الجلي من الجرانيت الطبيعي، أو من رخام الـ"كارارا"، أي الأبيض الذي يحتوي على كمٍّ بسيط من الرمادي. ويجب اختيار الأرضيَّة، بالانسجام مع خامة حوض الجلي.

في شأن البورسولان الذي يكسو الجدران، من الضروري اختياره فاتح اللون، باستثناء غلاف المساحة فوق حوض الجلي، بحيث يجذب تمييزها بالموزاييك. ولإتمام المشهد، فإنَّ فكرة السقف المستعار هي الاكثر رواجًا، ولا بدَّ من اختيار هذا السقف أبيض اللون أو رماديًّا، مع توزيع "السبوتات" ذات الإضاءة القمريَّة أو الشمسيَّة.

ألوان فاتحة للحمَّام

تُناسب الألوان الفاتحة للغاية مساحة الحمَّام، لا سيَّما كسوة جدرانه بالبورسولان الأبيض، مع إمكانيَّة تثبيت قطع الموزاييك المُلوَّنة بالأزرق الضارب إلى الكحلي (أو النيلي أو الفضّي) خلف المرحاض بشكل عمودي، وبما يوحي كأنَّ الجدار مقلَّم. وتُغطَّى الجدران في مساحة الـ"دشّ" بالموزاييك الأزرق. وفي شأن الإكسسوارات، فإنَّ لون الفضَّة (أو الكروم) مناسب لها.

للأرضيَّة، فإنَّ مادة الـ"إيبوكسي" رائجة أخيرًا، ومن المُمكن أن تحلَّ وفق تصميم يتخذ هيئة موج البحر أو بركة ماء. وعند الرغبة باستعمال الـ"إيبوكسي للسقف"، يجب اختيار تصميم على هيئة سماء.

درجات منوّعة من الأزرق لغرف النوم

في غرف النوم، يحلو تصميم السقف بالجبس، من خلال صندوق يُطلى بطلاء باللون الأبيض الكريمي

يمكن استعمال ألوان عدة من الأزرق، مع لون الخشب الفاتح أو البنِّي أو ذلك المعتق، أو تبطَّن خلفيَّة السرير بالمخمل الأزرق، مع التزيين بأحجار الكريستال. ولمفرش السرير، يُستخدم الــ"شيفون" أو الـ"ساتان" أو المخمل، وذلك بالأبيض الكريمي والأزرق المائل إلى الأخضر. ويُستخدم المخمل الأزرق أيضًا في تنفيذ تصميم الستارة الذي يتخذ هيئة مشلح، مع ربطة بسيطة تنسدل من السقف، بوساطة صندوق من الجبس. وتعدّ ُفي أسفل المشلح، ستارة من الـ"فوال"، باللون الأبيض الكريمي.

من جهةٍ ثانيةٍ، يُميَّز جدار في غرفة النوم الرئيسة عبر كسوته بورق الجدران الأزرق الفاتح للغاية، والمنقوش، أو المدمج بألوان أخرى، من كحلي أو فضِّي أو ذهبي أو بنّ.

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