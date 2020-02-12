القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطت نسبة المصابين من الفرق الطبية، أطباء وممرضين، بعدوى فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية، نحو 500 مصاب و3 وفيات، بينهم الطبيب لي وين ليانج، من أوائل الذين حذروا من فيروس كورونا الجديد، والذي توفي بسببه الأسبوع الماضي.
وحسب موقع "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، فإن إصابة 500 فرد من الفرق الطبية أضرت كثيرا بالعمالة في المستشفيات داخل "ووهان"، حيث بدأ تفشي الفيروس داخل أحد أسواق المأكولات البحرية بالمدينة الصينية.
وقال الموقع الناطق بالإنجليزية، إن مصادر طبية من داخل المدينة كشفت عن أرقام الضحايا في ظل تعتيم على عدد المصابين الحقيقي من الفرق الطبية، كما كشفت معدل الإصابات بين أبناء المهن الأخرى داخل المدينة.
وكشفت الإحصائيات عن أن العدد الإجمالي للحالات المصابة وصل لـ 45,171 ألف حالة على مستوى العالم، في حين بلغ عدد الوفيات 1,115 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يصيب الفرق الطبية في ووهان الصينية.. 3 وفيات و500 مصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.