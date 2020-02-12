فرض حجر صحي على بناية في هونج كونج.. إصابة 2 تحجز 100

قالت سلطات هونج كونج إن 100 شخص تم عزلهم في الحجر الصحي بعد إجلائهم من مبنى سكني، بعد اكتشاف إصابة اثنين من السكان بفيروس كورونا.





وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، قال مسؤولون من مركز هونج كونج للوقاية إن السكان المصابين يفصل بينهم 10 طوابق وإن قرار الإخلاء الجزئي للمبنى الواقع في منطقة تسينغ يي في المدينة تم إثر اكتشاف أنبوب مكسور في حمّام الشقة بالدور الأرضي، مما يثير المخاوف حول كيفية انتشار الفيروس بين الوحدتين.





وكشفت الدراسات الطبية، التي عرضتها صحيفة الجارديان البريطانية، أن الجميع غير متساوين في القدرة على نقل الأمراض المعدية. وبالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الجديد يتبادر إلى الأذهان سؤال ما إذا كان هناك ناقلو عدوى فائقون له.

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وعن طبيعة الشخص الذي يوصف بـ"ناقل العدوى الفائق"، أوضحت الصحيفة البريطانية أن الأمر يمكن أن يتعلق بجهاز المناعة "الذي قد لا يكون جيدا بالدرجة الكافية لكبح الفيروس، لكنه قادر على عدم إظهار الأعراض أو الشعور بها والاستمرار في نقل العدوى للآخرين".





وتابعت: "من المحتمل أن يكون السبب في تحول الشخص المصاب بعدوى ما إلى (ناقل فائق) هو التقاطه جرعة كبيرة من الفيروس في المقام الأول، أو أنه أصيب بأكثر من فيروس ممرض في الوقت نفسه. لكن من المستحيل معرفة من سيكون ناقل العدوى الفائق ومن لا".





في هذه الأثناء، قال المستشار الطبي للحكومة الصينية، الثلاثاء، إن انتشار فيروس كورونا سيبلغ ذروته في البلاد خلال فبراير/شباط، وربما ينتهي بحلول أبريل/نيسان، في أحدث تقييم للوباء الذي هز العالم كله.

وأبدى شونج تفاؤله بأن تتباطأ وتيرة انتشار الفيروس الجديد قريبا، مع تراجع أعداد الحالات الجديدة في بعض المناطق.

وقال تشونج إن الذروة ستحدث في منتصف فبراير/شباط أو أواخره، يعقبها استقرار ثم تراجع، بناء على التوقعات وفق نموذج رياضي والأحداث الأخيرة والتحركات الحكومية.