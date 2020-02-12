ألمانيا تسجل الإصابة الـ16 بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 16 حالة، بعد ظهور حالتين جديدتين في ولاية بافاريا.



وقالت وزارة الصحة في ولاية بافاريا، مساء الثلاثاء، إن الحالتين الجديدتين ترتبطان بشركة "فيباستو" لمستلزمات السيارات في مدينة شتوكدورف القريبة من ميونخ، والتي أظهرت الاختبارات قبل أسابيع إصابة أول عامل لديها بالفيروس الجديد.

وتعتزم الوزارة الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالحالتين الجديدتين، الأربعاء.

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وكانت الشركة أغلقت مقرها الرئيسي في شتوكدورف في 29 يناير/كانون الثاني كإجراء احترازي بعد ثبوت إصابة أحد العاملين فيها بالعدوى من زميلة صينية عادت بعد فترة قصيرة إلى وطنها.

وكل حالات الإصابة الـ14 المؤكدة لها علاقة بشركة "فيباستو"، وهذه الحالات لأشخاص من العاملين في الشركة وذويهم.

كما ثبت إصابة شخصين آخرين كانا قادمين من الصين إلى فرانكفورت في أول فبراير/شباط.