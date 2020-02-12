شكرا لقرائتكم خبر عن للرياضيين.. نظام الكيتو دايت قد يضعف عظامك ويزيد خطر الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النظام الغذائي الكيتونى - المعروف على نطاق واسع باسم كيتو - هو خطة تناول الأطعمة عالية الدهون، منخفضة الكربوهيدرات، مقيدة التي وعدت لمساعدتك على فقدان الوزن، وجدت دراسة جديدة أنه هذا النظام قد يضعف عظام الرياضيين أثناء التدريب المكثف.

ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة " Frontiers in Endocrinology"، ونشرها موقع جريدة "metro"، درس الباحثون من المعهد الأسترالي للرياضة والجامعة الكاثوليكية الأسترالية سباق على مدى 3 أسابيع ونصف من التدريب الرياضي، ووجدوا أن الرياضيين في النظام الغذائي كيتو أظهر علامات أكبر على انهيار العظام مقارنةً بهم في بداية الدراسة.

وتأتي هذه النتائج الجديدة وسط انتقادات أخرى للنظام الغذائي، حيث أشار الخبراء إلى أن نظام الكيتو آمن وفعال فقط ، عند اتباعه خلال فترة زمنية قصيرة، وحتى أن بعض الخبراء حذروا من أن اتباع نظام غذائي كيتو طويل الأجل يمكن أن يضر عضلة القلب.

وجد الباحثون أنه عندما أعاد الرياضيون الذن اتبعوا نظام الكيتو، إدخال الكربوهيدرات في نظامهم الغذائي، فقد رأوا بعض التحسن في صحة عظامهم، لكنهم لم يعودوا إلى قوتهم الكاملة.

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وأوضحت مؤلفة الدراسة، إن النظام الغذائي للكيتو قد يؤثر على استقلاب العظام بسبب تأثير انخفاض الكربوهيدرات على بعض الهرمونات، و تشير نتائج الدراسة إلى أن النظام الغذائي يمنع بطريقة ما الرياضيين من التعافي بشكل صحيح بعد التدريب المكثف، على الرغم من أنه ليس من الواضح بالضبط كيف يحدث ذلك.

و لكن من المهم أيضًا ملاحظة أن الدراسة أجريت على مدار 3 أسابيع ، لذلك ليس من الواضح كيف يمكن للنظام الغذائي أن يؤثر على صحة العظام على مدى فترة أطول.

ويقول الخبراء إن النظام الغذائي للكيتو، قد يستغرق وقتًا حتى يتكيف الجسم معه، ولكن إذا كنت رياضياً ، أو كنت تتدرب كثيرًا في صالات الرياضة ، فقد تشير هذه الدراسة إلى أن نظام الكيتو الغذائي ليس هو الخيار الأفضل لك.